Embrapa reúne especialistas para debater desafios da fruticultura brasileira

A- A+

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) promove, na nesta quinta-feira (14), o debate virtual “Fruticultura brasileira: como crises globais impactam o que chega à sua mesa”. O encontro acontece das 9h45 às 12h, com transmissão gratuita pelo canal oficial da instituição no YouTube.

A iniciativa integra a série “Debates em Socioeconomia”, organizada pela Rede de Socioeconomia da Agricultura (RSA), e tem como objetivo analisar os efeitos das transformações econômicas, ambientais, tecnológicas e geopolíticas sobre a produção agrícola nacional.

De acordo com o pesquisador Pedro Gama, que irá moderar a discussão, o evento busca aprofundar o debate sobre os principais obstáculos enfrentados pela fruticultura brasileira e apontar caminhos para ampliar a competitividade do setor. Entre os temas previstos estão os impactos de tarifas internacionais, crises geopolíticas, mudanças climáticas, logística, mão de obra e inovação tecnológica.

A programação contará com especialistas de diferentes áreas. Felippe Serigati abordará os reflexos das tarifas impostas pelos Estados Unidos e das tensões internacionais sobre o comércio global. Já Edis Ken Matsumoto discutirá os efeitos das crises na cadeia produtiva da uva no Vale do São Francisco.

Também participam do encontro Margarete Boteon, que fará uma análise sobre o mercado da laranja, e João Ricardo F. de Lima, que apresentará um panorama da cadeia da manga, uma das frutas mais exportadas pelo Brasil.

A fruticultura tem papel estratégico na economia brasileira, especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste, responsáveis pela maior parte das exportações nacionais de frutas. Estados como Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte se destacam na produção de manga, melão, melancia e uva, enquanto São Paulo lidera na produção de limões e limas, e o Espírito Santo no cultivo de mamão.

Além da relevância econômica, o setor é um importante gerador de emprego e renda, sobretudo no Nordeste, onde polos irrigados como o Vale do Submédio São Francisco ganharam reconhecimento nacional e internacional pela produção de frutas destinadas ao mercado externo.

Serviço

Tema: Fruticultura brasileira: como crises globais impactam o que chega à sua mesa

Data: 14 de maio de 2026

Horário: das 9h45 às 12h

Formato: on-line, com apresentação e debate com o público

Transmissão pelo YouTube da Embrapa

Veja também