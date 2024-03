A- A+

Inovação Embrapii estimula a inovação e abre caminhos para investimento em palestra no Recife Debate com Chico Saboya, presidente Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), que aconteceu nesta terça (27), foi promovido pela Softex e reuniu comunidade do Porto Digital

Uma iniciativa do Centro de Excelência em Tecnologia de Software de Pernambuco (Softex) reuniu empreendedores e líderes de startups no Auditório Senac, no Bairro do Recife, nesta quarta-feira (27).

Chico Saboya, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), foi o convidado para palestrar sobre inovação industrial no Brasil e inovação para startups.

“A Embrapii apesar de ter fluxo contínuo de recursos para investimentos em inovação, tem recebido poucos projetos na área de Pernambuco, e isso faz muito sentido, pois Chico, como ex-presidente do Porto Digital, sabe da grande potência e conhece nosso ecossistema. Por isso, a Softex achou que valia muito à pena trazer esse projeto junto com a Embrapii, para mostrar as opções de financiamento, como funciona essa submissão de projetos para as unidades”, pontuou o presidente da Softex, Yves Nogueira.

A ideia foi estender o convite para os associados da Softex e, também, toda comunidade do Porto Digital.

“Queremos proporcionar que todos conheçam melhor como funciona essa dinâmica de financiamento em inovação na indústria. Provocando as empresas a olharem a Embrapii como uma oportunidade de recurso, independente do seu tamanho”, completou Yves.

P residente da Softex, Yves Nogueira | Foto: Paulo André Pedrosa/Folha de Pernambuco

Com R$ 3,67 bilhões investidos em projetos de empresas nos seus 10 anos de existência, a Embrapii quer alargar ainda mais esses números.

“O modelo de indução à inovação da Embrapii se destaca pelo investimento em três partes, cujo aporte financeiro não é reembolsável e pode chegar até 1/3 do valor do projeto. O restante do investimento é feito pelas empresas e pela Unidade Embrapii, que entra com capital intelectual e infraestrutura de laboratórios”, explicou Saboya.

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial atua em 20 áreas da indústria, entre elas agroindústria, saúde, mobilidade, energia, bioeconomia e indústria aeroespacial.

Das empresas atendidas pela Embrapii, 57% são de micro e pequeno porte, incluindo startups.

“Aqui em Recife existem cinco Centros de Competência Embrapii que atuam nas mais diversas áreas. Sei que inovar custa caro e é sempre um risco. Por Isso, lhes apresento a Embrapii que traz novas alternativas, opções e modelos desburocratizados de investimentos, altamente ágeis. Precisamos acelerar o processo para que possamos acelerar o processo de aumento da produtividade da indústria brasileira por meio da introdução de inovações e, assim, adquirir ou readquirir maiores padrões de competitividade no cenário nacional e global”, completou Chico.

Chico Saboya, presidente Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) | Foto: Paulo André Pedrosa/Folha de Pernambuco

Também foi reforçado que a instituição possui contratos de gestão com o governo federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e mantém, também, parcerias importantes com instituições como BNDES e Sebrae.

Uma das entidades que marcaram presença foi a Apé, uma startup que busca desenvolver soluções inovadoras focadas na redescoberta entre turistas e cidades, por meio de novas experiências.

“Foi bom ter nos familiarizado com a Embrapii, achamos muito interessante ver os números e propostas. Inclusive, foi ideal para pensarmos novas possibilidades. Como as propostas são de ouvir novas soluções, nada impede que as startups e microempresas aqui presentes pensem em novas soluções, também, para tentar essa parceria”, explicou Juliane Reis, CEO da Apé.

Integrantes da startup Apé | Foto: Paulo André Pedrosa/Folha de Pernambuco

