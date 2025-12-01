A- A+

turismo Embratur apresenta plano de ação para impulsionar entrada de turistas estrangeiros O plano apresenta estratégias para Pernambuco e destaca o estado em um momento de retomada

A Embratur apresenta, nesta segunda-feira (1º), ao trade turístico de Pernambuco, um plano detalhado para ampliar a recepção de turistas estrangeiros no estado. A ação integra o Plano Brasis, o novo Plano de Marketing Turístico Internacional do Brasil, desenvolvido em parceria com o Sebrae/PE e o Governo de Pernambuco, que leva ao setor um conjunto de estratégias exclusivas para fortalecer a presença do destino no mercado internacional.

A iniciativa marca um novo ciclo de estratégias para fortalecer a promoção internacional do estado, alinhado às diretrizes nacionais de qualificação e expansão do turismo internacional brasileiro. O evento reuniu autoridades, bem como representantes do trade turístico, operadores, entidades setoriais e gestores municipais.

Desenvolvido pela Embratur em parceria com o Sebrae e o Ministério do Turismo, o Plano Brasis orienta a promoção turística do Brasil nos mercados internacionais até 2027. A versão dedicada a Pernambuco detalha ações prioritárias, identifica oportunidades de inserção comercial e propõe caminhos para ampliar o fluxo de visitantes estrangeiros no estado, considerando suas peculiaridades, demandas de mercado e potencial competitivo.

Retomada

Durante a apresentação, a Embratur destacou que Pernambuco vive um momento de retomada e expansão. Em 2024, o estado registrou 70,6 mil entradas de turistas internacionais. Neste ano, até outubro, já foram 80,7 mil entradas, um crescimento de 68,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, além de já ter ultrapassado todo o ano anterior.

Os principais mercados emissores que utilizaram Pernambuco como porta de entrada em 2024 foram Portugal, Argentina, Paraguai, Alemanha, Itália, Estados Unidos e França. Além disso, a temporada de cruzeiros 2024/2025 contabilizou 19 atracações no Porto do Recife e mais de 26 mil turistas, com satisfação média de 78,26% e 85% dos viajantes recomendando espontaneamente o destino.

“A entrega do plano Brasis para o estado de Pernambuco visa trazer mais sinergia entre os atores locais para tratar da promoção internacional. Estamos num cenário muito otimista de chegada de turistas, batendo vários recordes, e Pernambuco tem um papel vital pelo crescimento da malha aérea internacional do estado. São mais turistas consumindo produtos diferentes, além dos tradicionais e consolidados. Surge uma oportunidade para Pernambuco colocar na prateleira outros produtos, outras novidades e outras experiências, promovendo a inserção de micro e pequenos empreendedores na cadeia produtiva do turismo”, salientou o diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis.



Sebrae

Para o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, o turismo é compreendido como um elemento fundamental para o desenvolvimento, sobretudo em uma região privilegiada pelo sol, pelas praias, pelos mares e pelas pessoas gentis e hospitaleiras. “Vender o Brasil para o mundo é uma tarefa fácil, mas nem sempre feita. Vender esses ‘Brasis’ todos, que o nome já nos dá a noção de quantos existem, sempre diferentes e com peculiaridades que chamam a atenção, é o desafio. O ecossistema de turismo tem que ser fortalecido porque, em grande medida, ele é resultante de pequenas empresas, pequenas organizações, pequenos negócios. Por isso, a atuação do Sebrae é fundamental, sempre com roteiros novos. Tudo isso a gente tem que mostrar e tem que vender”, ressaltou.



“Estamos muito animados. Esta é uma parceria de muito tempo que construímos com todas as mãos para mostrar Pernambuco para o mundo. Hoje, passamos a contar com nove destinos internacionais conectando o mundo ao nosso estado, com novas rotas e várias frequências. O grande desafio agora, que cabe ao Estado de Pernambuco, ao trade turístico, à Embratur e ao Sebrae, é mostrar a essas companhias aéreas que acreditaram nessas rotas que elas são sustentáveis. A gente quer trazer turistas para cá, para gerar emprego e renda para o povo pernambucano”, afirmou o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), Eduardo Loyo.



A representante do trade pernambucano Marta Teixeira ressaltou a importância da qualificação técnica para o desenvolvimento do turismo. “Digo aos pequenos empreendedores que usem e abusem do Sebrae, porque é uma força no nosso segmento, em especial o turismo. O turismo realmente move toda a cadeia produtiva, mas a gente tem que estar muito atento à qualificação. Divulgar nossas belezas é fantástico, é primordial, mas a qualificação técnica é fundamental para o desenvolvimento do turismo”, disse.



Cooperação

Na ocasião, o diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, ressaltou que a promoção internacional exige alinhamento entre setor público, trade e cadeia de distribuição turística. Segundo ele, o Plano Brasis orienta ações integradas entre secretarias estaduais e municipais de turismo, Convention Bureaux, associações, hotelaria, DMCs, agências e operadores, garantindo coerência na narrativa e aumentando o potencial de conversão.

Por fim, Reis destacou que a apresentação do Plano Brasis em Pernambuco consolida o compromisso com um turismo internacional mais competitivo, sustentável e diversificado. O diretor ressaltou, ainda, que, com destinos consolidados, ampliação da conectividade, crescimento na emissão de passagens e uma oferta cada vez mais qualificada, Pernambuco entra em um novo ciclo de oportunidades para atrair mais turistas estrangeiros e aumentar seu protagonismo no cenário global.

Estiveram presentes no evento, o diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, a coordenadora de Articulação com o Trade Nacional da Embratur, Carina Câmara, o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), Eduardo Loyo, o diretor de Comunicação e Marketing do órgão estadual, Diogo Beltrão, o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, e a diretora Técnica do Sebrae/PE, Josiana Ferreira.

