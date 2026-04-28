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PETRÓLEO Emirados Árabes anunciam saída da Opep e Opep+, diz agência Saída de um dos principais produtores do Golfo pressiona coesão do cartel e amplia incerteza sobre o futuro da produção mundial de energia

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e também da Opep+, aliança que reúne membros do cartel e aliados como a Rússia, em um movimento com potencial para mexer no equilíbrio do mercado global de energia. A decisão, segundo comunicado citado pela agência Reuters, foi tomada após “várias discussões” e “reflexões” sobre o cenário internacional do petróleo.

A ruptura representa um revés para a Opep e sua estrutura ampliada, especialmente para a Arábia Saudita, principal liderança do grupo e historicamente responsável por coordenar estratégias de produção capazes de influenciar os preços globais do petróleo.

A saída dos Emirados ocorre em um momento delicado para o setor, marcado por volatilidade nos preços, rearranjos geopolíticos e disputas cada vez mais intensas por influência sobre o fluxo global de energia.

Em Washington, o anúncio também ganha leitura política. O movimento é visto como uma vitória para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, crítico recorrente da atuação da Opep. Segundo o texto, Trump vinha acusando o grupo de “explorar o resto do mundo”, em referência à percepção de que a organização contribui para manter os preços do petróleo em patamares elevados.

Além do impacto econômico, a decisão dos Emirados adiciona tensão a um tabuleiro regional já sensível. O conteúdo menciona que o movimento ocorre após alertas de que aliados na região não estariam fazendo o suficiente para proteger seus próprios interesses diante de ameaças associadas ao Irã, embora não detalhe quais países ou episódios específicos estariam envolvidos.

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