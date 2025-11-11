A- A+

NOVOS MERCADOS Emirados Árabes Unidos e Líbano abrem mercados para codornas e feijão preto do Brasil No ano, o País acumula 188 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional

O Brasil poderá exportar codornas para os Emirados Árabes Unidos e feijão preto para o Líbano, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta.

As aberturas de mercado foram formalizadas após a conclusão das negociações sanitárias e fitossanitárias entre os países.

O aval para exportação de codornas aos Emirados Árabes Unidos (EAU) é válido para o comércio das aves destinadas à alimentação animal.

O Brasil exportou US$ 3,3 bilhões em produtos agropecuários aos Emirados Árabes Unidos em 2024, sendo o 6º principal destino do agronegócio brasileiro.

No Líbano, as autoridades sanitárias autorizaram o Brasil a exportar feijão preto. O Brasil exportou para o Líbano mais de US$ 432 milhões em produtos agropecuários no último ano, com destaque para carnes, produtos dos complexos sucroalcooleiro e de soja.

No ano, o País acumula 188 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.



Veja também