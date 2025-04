Emissora de stablecoin Circle entra com pedido de IPO

A- A+

O Circle Internet Group, um dos maiores participantes da indústria criptográfica, entrou com um pedido para abrir o capital junto aos reguladores de valores mobiliários dos EUA.

O Circle, cujo negócio principal mantém uma stablecoin baseada em dólares norte-americanos, não informou na terça-feira quantas ações pretende listar e também não forneceu uma faixa de preço antecipada.



A empresa planeja listar ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o código CRCL.

Fundada em 2013 por Jeremy Allaire e Sean Neville, o Circle é mais conhecido por sua USD Coin, um tipo de criptomoeda que atrela seu valor ao dólar americano.

USD Coin tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 60 bilhões, o segundo lugar entre as stablecoins, atrás do tether.

As stablecoins são capazes de manter uma proporção de 1:1 com uma moeda governamental porque são apoiadas por uma carteira de dívida pública de curto prazo e outros ativos quase monetários. E, nos últimos anos, o aumento do rendimento do Tesouro dos EUA ajudou a elevar os juros que os emissores de stablecoin cobraram sobre essas reservas.

O pedido ocorre no momento em que os parlamentares dos EUA se concentram em uma medida que forneceria aos emissores de stablecoin uma estrutura regulatória, definindo regras sobre reservas e proteção ao cliente.

