A- A+

TURISMO Empetur e Procon Pernambuco lançam a cartilha do Direito do Consumidor Turista Foram produzidas 20 mil unidades da cartilha

A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e o Procon-PE lançaram a cartilha dos Direitos do Consumidor Turista. O objetivo do documento é tornar o Estado um destino para justo para os turistas.

Foram produzidas 20 mil unidades da cartilha, que serão disponibilizadas nos Centro de Atendimento ao Turista do Aeroporto do Recife, TIP, Praça do Arsenal e pelo Procon-PE.

O material traz o tema de forma objetiva, com tópicos do direito do consumidor no segmento turístico, trazendo informações sobre as relações de consumo em hospedagem, alimentação, lazer, meios de transporte, pacotes de turismo, voos e compras.

A cartilha conta, ainda, com orientações de localização de Procons e das delegacias do turista e do consumidor.



“É extremamente importante que os turistas estejam bem informados sobre seus direitos como consumidores. Criamos uma cartilha com linguagem objetiva e compacta para que o visitante carregue consigo para consultá-la sempre que preciso", comentou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.



“É importante que o turista tenha a segurança de que, seus direitos, como consumidor, estão sendo garantidos em Pernambuco, através do Procon-PE, para que volte mais vezes ao nosso Estado”, destacou o secretário de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, durante o lançamento, que ocorreu na última terça-feira (19).

O evento de lançamento contou com a presença da secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joana Figueirêdo; gerente geral do Procon-PE, Hugo Souza; gerente de fiscalização, Liliane Amaral; gerente de atendimento, Ewerton Farias; e gerente Jurídico, Antônio Carlos; além do vice-presidente da Empetur, Diogo Melo.









Veja também

ouro Maior pepita de ouro da Inglaterra: mineral vai a leilão e pode ser vendido por cerca de R$ 189 mil