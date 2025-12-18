A- A+

Turismo Empetur encerra 2025 com alta de 10,5% na receita turística Planejamento estratégico, ações promocionais no Brasil e no exterior e ampliação da conectividade aérea impulsionaram o crescimento do setor no estado

A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) encerra 2025 com resultados positivos para o turismo do estado, reflexo de um planejamento voltado à promoção do destino, ao fortalecimento da distribuição comercial e ao estímulo à conversão de vendas nos mercados nacional e internacional. Alinhada às diretrizes do Governo de Pernambuco, que reconhece o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, a atuação da entidade ao longo do ano envolveu ações de grande impacto no Brasil e no exterior.

Ao todo, a Empetur participou de mais de 125 eventos do setor em todo o mundo e capacitou diretamente cerca de 28 mil profissionais do turismo sobre os atrativos pernambucanos. As ações priorizaram a apresentação qualificada dos destinos, a ampliação da presença dos produtos turísticos nas prateleiras de operadoras e agências de viagens e iniciativas integradas de sensibilização do trade e do consumidor final.

Segundo dados consolidados pela Empetur, no acumulado de janeiro a outubro, Pernambuco apresentou desempenho positivo nos principais indicadores do turismo. Na comparação entre 2024 e 2025, a receita turística registrou crescimento de 10,5%, evidenciando o fortalecimento do setor e o impacto direto das ações de promoção e estímulo ao turismo no estado.

Promoção

O plano de promoção turística foi estruturado para atender todas as macrorregiões do Brasil e mercados estratégicos da América do Sul e da Europa. No mercado nacional, as ações alcançaram todas as regiões do país, com atuação específica em 31 cidades consideradas mercados emissores prioritários, trabalhadas de forma individualizada.

O desempenho das estratégias promocionais rendeu reconhecimento nacional à Empetur, que conquistou duas estatuetas no Prêmio Caio 2025, considerado o maior evento do Brasil nas áreas de live marketing, eventos e turismo. A entidade venceu nas categorias Ação Promocional Cliente e Ação Promocional Evento, consolidando-se como referência nacional em iniciativas de promoção turística.

Uma das ações premiadas foi o Pernambuco Meu País do Carnaval, realizado em São Paulo, que levou a cultura pernambucana para a Avenida Paulista, principal mercado emissor de turistas do país. A iniciativa reuniu manifestações populares de diversas regiões do estado, como maracatus de Nazaré da Mata, papangus de Bezerros, bonecos gigantes de Olinda e Belém do São Francisco, caretas de Triunfo e passistas de frevo. A ativação contou ainda com um Galo da Madrugada de 15 metros e uma segunda etapa no Parque Burle Marx, com shows de artistas como Alceu Valença, Duda Beat, Romero Ferro e Som na Rural.

Outra iniciativa reconhecida foi a ação “Verão Pernambuco Deixa Rolar”, realizada em 2024 para promover a alta temporada de 2025. A campanha promoveu ativações sensoriais em importantes cidades brasileiras e em mercados estratégicos da América do Sul, utilizando a música “Deixa Rolar”, do cantor pernambucano Martins, como identidade sonora. O público participou de experiências imersivas com projeções de destinos litorâneos, degustação do tradicional caldinho, brindes temáticos e ambientação com “pé na areia”.

Desempenho

Além do reconhecimento institucional, Pernambuco se destacou em rankings e resultados comerciais. O estado foi apontado como o destino mais vendido do Nordeste, segundo o Anuário da Braztoa, e liderou as vendas na CVC, maior operadora de turismo da América Latina.

Porto de Galinhas figurou entre os destinos mais procurados em períodos estratégicos, como o Carnaval e o primeiro semestre de 2025, na Azul Viagens, além de liderar buscas em plataformas como a Decolar para o fim de ano. Fernando de Noronha e Porto de Galinhas também foram reconhecidos pelo Ministério do Turismo como destinos mais desejados do Brasil. Já Sirinhaém ganhou destaque internacional ao ser apontado como Destino Verde pelo programa Green Destinations.

No campo comercial, a Empetur firmou mais de 20 novas parcerias com operadoras de turismo e Destination Management Companies (DMCs), ampliando a distribuição dos produtos pernambucanos por meio de planos cooperados e ações conjuntas voltadas ao aumento do fluxo turístico.

Estruturação de nichos e qualificação profissional

A atuação da Empetur em 2025 também contemplou ações específicas para diferentes segmentos do turismo, como lazer, religioso, ecoturismo, turismo LGBT+, melhor idade, destination wedding e MICE (Eventos, Incentivos, Convenções e Feiras). As iniciativas incluíram a elaboração de manuais, estratégias conjuntas com representantes dos segmentos e participação em eventos especializados, além da oferta de duas mil vagas de treinamento para profissionais pernambucanos do setor.

Roadshow

O principal destaque da atuação da Empetur em 2025 foi o Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível, realizado pelo Governo do Estado em um formato inovador. No Brasil, a iniciativa percorreu dez cidades — São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Curitiba, Florianópolis e Gramado, tendo como mote o frevo e a gastronomia.

O projeto reuniu capacitação, rodadas de negócios e experiências culturais, aproximando agentes de viagens, operadores e profissionais do trade ao destino de forma estratégica. Mais de 80 empresas do trade turístico pernambucano participaram da ação, que contou com apresentações culturais, capacitações sobre roteiros turísticos e uma cozinha-show interativa, além de apresentações musicais com Gerlane Lops.

No mercado internacional, o Roadshow Pernambuco Naturalmente Increíble adotou um formato ainda mais imersivo, com a presença de artistas pernambucanos na programação. O circuito passou por cidades da América do Sul e da Europa, incluindo Buenos Aires, Rosário, Santa Fé, Assunção, Cidade del Este, Santiago, Porto, Lisboa, Madri, La Plata, Montevidéu e Córdoba.

As ações integraram rodadas de negócios, capacitações e apresentações musicais ao vivo com o maestro Spok e a cantora Clara Sobral, traduzindo a identidade cultural de Pernambuco por meio do frevo, maracatu, forró, ciranda e coco.

Conectividade aérea

Em 2025, Pernambuco consolidou-se como o principal hub aéreo do Nordeste. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) indicam que o Aeroporto Internacional do Recife lidera a movimentação internacional da região em dezembro, com 297 operações previstas entre pousos e decolagens. A malha aérea conta com nove ligações diretas para aeroportos no exterior, totalizando 13 voos internacionais no período.

Ao longo do ano, foram inauguradas novas rotas para Madri, Córdoba, Assunção, Porto e Buenos Aires, além da retomada da operação da Iberia após 15 anos e da chegada da companhia argentina JetSmart. Desde o início da atual gestão, em janeiro de 2023, o estado passou de três destinos internacionais e nove frequências semanais para nove destinos e 42 frequências semanais.

Segundo dados da Aena Brasil, o Aeroporto do Recife encerrou novembro com 9.035.196 passageiros, crescimento de 3,37% em relação ao mesmo período de 2024. A expectativa é fechar o ano com cerca de 10 milhões de passageiros, quase 500 mil a mais do que no ano anterior.

Veja também