Empreendedor pode receber até R$ 21 mil em financiamento da AGE para participar da Fenearte

A- A+

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco vai facilitar o crédito para os expositores (as) selecionados (as) para a 23ª edição da Fenearte, a maior feira de artesanato da América Latina. O empreendedor (a) poderá contar com recursos de até R$ 21 mil, com taxa de juros de 0,50% ao mês, para quem pagar as parcelas em dia e receber o bônus de adimplência. O prazo de pagamento é de quatro a nove meses.



A comercialização dos estandes da Feira começou nesta terça-feira (7) e segue até o próximo dia 21/03, no Centro de Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife. O financiamento resulta de uma ação conjunta do Governo do Estado, através da parceria entre a AGE e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), ligadas, respectivamente, às Secretarias de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE) e de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDEC).

A AGE já financiou 1.050 estandes da Fenearte, de 2015 até o ano passado, movimentando mais de R$ 2,5 milhões na economia local. Para ter acesso ao crédito, é preciso ter sido selecionado para a Feira nas categorias Individual Pernambuco, Alimentação, Associações e Redes Solidárias. Também é necessário ser residente e estar empreendendo no território do Estado de Pernambuco, possuindo pelo menos seis meses de faturamento comprovado.



Segundo a AGE, a linha de crédito pode ser obtida tanto por empreendedores quanto por prestadores de serviço formalizados como MEI (Microempreendedor Individual) e também para os não formalizados, ou seja, os empreendedores informais (pessoa física). Em caso de dúvidas, é preciso entrar em contato pelo telefone/ WhatsApp da AGE no (81) 3183-7450.

A FEIRA - A Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), considerada a maior feira de artesanato da América Latina, terá sua 23a edição no período de 5 a 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.





Veja também

Concursos e Empregos Sesc oferece 19 vagas de estágio em Pernambuco; saiba como se inscrever e valor da bolsa