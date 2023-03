Empreendedores brasileiros são convidados para o MICA, em Buenos Aires. Saiba como participar;

A- A+

Empreendedores brasileiros que trabalham com questões culturais como audiovisual, circo, dança, teatro, design, editorial, hip hop, música e games, poderão participar da 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (MICA). O Brasil é o convidado de honra nessa edição e poderá levar até 90 profissionais e empreendedores para o evento, sendo 18 deles da região Nordeste, que acontecerá entre os dias 1º e 4 de junho, no Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires, na Argentina. As inscrições estão abertas até as 18h desta sexta-feira (31), pelo link https://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/2013/.

O ‘Brasil no MICA’ possui um edital de R$793 mil para viabilizar a ida, permanência e volta dos empreendedores brasileiros que forem participar do evento em Buenos Aires. No ato da inscrição, o empreendedor deve escolher seu perfil de participação (vendedor ou comprador), e é preciso estar dentro dos critérios de avaliação (diversidade, representatividade, inclusão e criatividade das propostas). Também serão avaliadas aderência da proposta do evento e a maturidade de negócios do empreendedor ou do empreendimento representado.

A região Nordeste receberá apoio financeiro para despesas de transporte (aéreo ou terrestre), contratação de seguro viagem e diárias (hospedagem, alimentação e transporte local) no valor de R$9.022,00. Cada setor contemplará 5 vendedores/ofertantes e 5 compradores/demandantes de4 todo o Brasil, totalizando 10 empreendedores por setor. O preenchimento das vagas conta com o critério de distribuição regional, contemplando um vendedor/ofertante por região brasileira (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

O processo seletivo está dividido em 4 fases: Inscrição (anexados o portfólio, carta de anuência, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de dados bancários); Habilitação (análise da regularidade do formulário de inscrição e dos documentos anexados); Avaliação e Seleção (A comissão avaliará e pontuar a respeito de cada inscrição); e Convocação (disponível pelo link https://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/2013/).

O MICA 2023 contará com rodadas de negócios e atividades formativas. O evento foi criado para a comercialização de produtos e serviços e fortalecimento dos setores das indústrias culturais na Argentina e internacionalmente. Além disso, ele conta com uma programação voltada para o fortalecimento de vínculos institucionais, comerciais e artísticos entre países. Confira mais informações no site oficial https://mica.gob.ar/inicio.

