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fne Empreendedores de Pernambuco terão R$ 7,2 bilhões do FNE para financiamentos em 2027 Infraestrutura, comércio e serviços, pecuária e indústria concentram a maior parte dos recursos previstos para o estado

Empreendedores que desenvolvem atividades econômicas em Pernambuco poderão contratar até R$ 7,2 bilhões em financiamentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2027.

O valor foi apresentado nesta sexta-feira (11), durante evento realizado na Superintendência Estadual do Banco do Nordeste, com participação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), representantes do setor produtivo e instituições públicas das esferas federal, estadual e municipal.



A maior parcela dos recursos, R$ 1,7 bilhão, será destinada ao financiamento de atividades de infraestrutura. Comércio e serviços e pecuária terão R$ 1,5 bilhão cada, enquanto a indústria contará com R$ 1,3 bilhão. Agricultura terá R$ 847 milhões, seguida pelo turismo, com R$ 214,6 milhões. Também estão previstos recursos para pessoas físicas (R$ 20 milhões).

A distribuição dos recursos considera as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo da Sudene e busca compatibilizar a oferta de crédito com as características econômicas e territoriais dos estados que integram a área de atuação da Autarquia.

O coordenador-geral de Gestão Institucional da Sudene, Pabllo Brandão, explicou que a atuação da Sudene ocorre durante todo o exercício, englobando também o acompanhamento da execução do Fundo e a distribuição dos financiamentos entre diferentes territórios, setores e públicos beneficiários.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, Hugo Queiroz, destacou o papel do FNE como principal instrumento de financiamento voltado ao desenvolvimento regional. Segundo ele, o Fundo prioriza o acesso ao crédito por pequenos empreendedores e reúne diferentes linhas de financiamento para atender setores e perfis diversos de atividades econômicas.

Diretrizes

Em 2027, o FNE terá R$ 61 bilhões para financiar atividades produtivas nos estados da área de atuação da Sudene, valor 16% superior ao programado no ano anterior. Do total, 62% deverão ser direcionados aos empreendedores classificados nos portes prioritários: mini, micro, pequeno e pequeno-médio.

A diretriz também estabelece limites para a participação de cada estado nos recursos do Fundo, que variam de 5% a 30% do orçamento. O setor de infraestrutura possui orçamento dedicado de 35%. No Semiárido, a aplicação deverá corresponder a, no mínimo, 50% dos recursos do FNE, conforme as diretrizes estabelecidas para o Fundo.

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