Empreendedores do Recife terão a chance de vender seus produtos na Shopee. Veja como

A- A+

Micro e pequenas empresas interessadas em atuar no ambiente digital podem ingressar em uma oportunidade firmada entre a Prefeitura do Recife e a Shopee. É que especialistas da famosa plataforma de comércio eletrônico capacitarão os empreendedores sobre a atuação dentro do Marketplace da Shoppe. Trata-se de um ambiente de e-commerce que permite que terceiros ofereçam produtos nos canais de vendas oficiais da marca.





As inscrições podem ser feitas no site e App do Conecta Recife e pelo App. A aula promovida pela Shopee já tem data marcada. Será presencial no dia 26 de julho, das 19h às 21h, na sede do Sebrae Pernambuco, localizada na Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro. Assim, o participante ingressa na turma do projeto chamado Salto Tecnológico.



Depois disso, as demais atividades serão realizadas em formato híbrido, divididos em encontros presenciais e aulas on-line. O Salto Tecnológico é uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, por meio do Investe Recife, em parceria com o Sebrae-PE.



A agenda do projeto dura três meses. O objetivo é capacitar e garantir suporte técnico nos processos de utilização de ferramentas tecnológicas no negócio, com melhoria em logística, redução de custos, finanças digitais, relacionamento com o cliente e ampliação do mercado por meio do marketing digital e vendas online.



Serviço:

Inscrições: aqui

Tuma: 26 de julho, das 19h às 21h

Local: Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro

Veja também

Brasil Piora nas projeções de déficit fiscal impõe desafio ao governo, dizem economistas