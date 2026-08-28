Empreendedorismo feminino: evento em SP debate desafios de gestão

A- A+

EÀ medida que o empreendedorismo feminino avança no Brasil, empresárias enfrentam o desafio de migrar da atuação técnica na operação para uma postura mais estratégica na liderança, com foco em posicionamento e vendas. Para debater esse momento de transição, empresárias dos setores contábil e de consultoria estarão reunidas nos dias 27 e 28 de agosto, em São Paulo, na Imersão Mulher Empresária. O encontro é promovido pela mentora Aline Portela (AP & Co.), no SkyOne SP, no Brooklin Novo.

O evento ocorre em um contexto de expansão no ritmo de abertura de empresas. Entre janeiro e abril de 2026, o Brasil registrou mais de 1,59 milhão de novos microempreendedores individuais (MEIs), alta de quase 15% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados do Sebrae e da Receita Federal. O movimento tem forte protagonismo feminino: o país encerrou 2025 com 10,4 milhões de mulheres donas de negócios, o maior patamar da série histórica mensurada pela PNAD Contínua do IBGE.

Para a organizadora Aline Portela, o aumento no volume de novos negócios reforça a urgência em capacitar as gestoras para as etapas seguintes à formalização.

“Abrir uma empresa é um primeiro passo. Depois vêm decisões que exigem outro tipo de preparo: entender o mercado, posicionar a marca, estruturar as vendas e aprender a administrar o negócio sem ficar presa apenas à operação. É justamente essa transição que queremos discutir”, apontou.

A programação foi dividida em dois eixos fundamentais. O primeiro dia abordará posicionamento, construção de narrativa e percepção de valor. O segundo será focado em técnicas de vendas, atração de clientes, proposta de valor e passagem da rotina operacional para a gestão do empreendimento.

A iniciativa, realizada em parceria com a Fortes Tecnologia e a SkyOne, mescla exposições teóricas com workshops, análise de casos reais e atividades dinâmicas aplicadas às empresas das participantes.

“Muitas mulheres chegam a um determinado nível porque são excelentes tecnicamente, mas, quando o negócio cresce, precisam desenvolver outras habilidades. Saber vender, posicionar a empresa e tomar decisões de gestão é diferente de executar bem um serviço”, ressaltou a mentora.

Veja também