Empreendedorismo: Pernambuco criou 121.606 novas empresas em 2024

Em 2024, Pernambuco registrou a abertura de 121.606 novas empresas, ocupando a segunda posição no ranking de nascimentos de negócios no Nordeste, atrás apenas da Bahia, que liderou com 188.348 novas empresas. Os dados são do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, a maior datatech do Brasil. No total, a região Nordeste somou 679.942 novos empreendimentos no ano, um crescimento de 9,5% em relação a 2023.

No cenário nacional, o Brasil bateu recorde na abertura de empresas em 2024, com 4,3 milhões de novos negócios registrados – um crescimento de 12,3% em relação a 2023. O setor de “Serviços de Alimentação” liderou as aberturas, representando 6,5% do total.

“O crescimento da demanda por comida pronta, a popularização dos aplicativos de entrega e os baixos custos iniciais para abertura de negócios, aliados a um amplo leque de possibilidades criativas, ajudam a explicar por que esse segmento lidera o surgimento de novas empresas. Além disso, o Brasil se destaca como um ambiente fértil para a inovação e o empreendedorismo”, comenta a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

Na visão macro dos setores, foi “Serviços” que liderou a criação de empresas em 2024 (73,6%), seguido por “Comércio” (19,2%), Indústria (6,0%) e “Demais”, que inclui segmentos Primário, Financeiro e Terceiro Setor, (1,2%). Na formalização dos negócios, a escolha predominante foi a categoria de Microempreendedores Individuais (MEIs) (71,7%), com “Sociedades Limitadas” logo depois (22,3%).

