Empreendedorismo representa uma garantia de renda e emprego para brasileiros

De acordo com levantamento feito pelo Sebrae com base em dados da PNAD do 2º trimestre de 2023, quase 20 milhões de brasileiros são donos de negócios com faturamento mensal de até 2 salários mínimos. A pesquisa retrata também que o rendimento aumenta à medida que o empreendedor se qualifica. “Os empresários de pequenos negócios são um universo de formiguinhas que não cansam e movimentam bairros, comunidades, municípios, movem o país. São os imprescindíveis, que lutam o ano todo, lutam por uma vida. Fazem a economia girar”, afirma Décio Lima, presidente do Sebrae. O levantamento mostrou que quase 70% (68%) dos 29 milhões de donos de negócios (formais e informais) no País têm um rendimento de até 2 salários-mínimos.

Os dados também mostram que as mulheres estão presentes na faixa com menor ganho e o percentual cai conforme o rendimento aumenta, no recorte por gênero. Negros são maioria no grupo que fatura menos e o brancos representam 72% dos que recebem 5 salários mínimos, ou mais, mensalmente.

Confira números da pesquisa:

Mulheres/renda: Na faixa de menor rendimento (até 2 SM) a proporção de mulheres chega a 36% (desses quase 70%).

Escolaridade/renda: Na faixa de menor rendimento (até 2 SM), 45% têm até ensino fundamental completo (da 1ª a 9ª séries até 14 anos).

Raça/renda: Enquanto na faixa de até 2 SM está a maior a proporção de negros (59%).

Além disso,as MPE registraram, no último mês de agosto, o maior volume de empregos gerados em todo o ano de 2023. De acordo com pesquisa do Sebrae feita a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as MPE foram responsáveis por 73% do total de vagas de trabalho criadas nesse período. Ao todo, o Brasil registrou 220,8 mil novas contratações, a segunda melhor do ano, sendo 161 mil somente nas micro e pequenas empresas. No acumulado do ano, o país já contabiliza aproximadamente 1,4 milhão de novos empregos. Desse universo, as MPE contribuíram com o saldo de 988 mil postos de trabalho, o que representa 71,2% do total. Enquanto isso, as MGE geraram 247,5 mil empregos, correspondendo a 17,8% do total de vagas criadas.

Hoje, os pequenos negócios representam 95% das empresas brasileiras, 30% do nosso Produto Interno Bruto (PIB). Os dados mostram que aumentar o grau de instrução por meio de capacitação e aprendizados permite aos empresários ampliarem o mercado.

Setor de Serviços continua em alta

Os setores que mais contribuíram para a geração de empregos em agosto de 2023, considerando as MPE, foram Serviços (78.904), Comércio (38.544) e Construção (25.296). Entre as Médias e Grandes empresas, os setores de Serviços (29.951), Indústria da Transformação (12.714) e Agropecuária (7.415) se destacaram. Em agosto, nenhum desses setores apresentou saldo negativo de empregos.

No acumulado de 2023, os destaques entre as micro e pequenas empresas continuam sendo os setores de Serviços (521.750), Construção (198.825), Comércio (124.967) e Indústria da Transformação (100.166). Já entre as MGE, os setores que mais se empregaram foram Serviços (152.601), Indústria da Transformação (65.716), Construção (24.983) e Agropecuária (16.537).

As principais atividades econômicas, de acordo com a Classificação Nacional por Atividades Econômicas (CNAE), que contribuíram para a geração de empregos em agosto, foram: “Fabricação de açúcar em bruto” (10.258 empregos gerados); “Locação de mão-de-obra temporária” (10.192 empregos); “Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” (8.503 empregos gerados); “Transporte rodoviário de carga” (7.418 empregos gerados) e “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (5.746 empregos gerados).

Especificamente entre os pequenos negócios, confira as atividades que mais contribuíram, para o total destacado de novos empregos foram: “Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” (8.814 empregos gerados); “Construção de edifícios” (6.467 empregos gerados); “Transporte rodoviário de carga” (5.690 empregos gerados) e “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (5.029 empregos gerados). Entre as médias e grandes empresas, as atividades se destacaram: “Fabricação de açúcar em bruto” (10.192 empregos gerados); “Locação de mão-de-obra temporária” (9.102 empregos gerados); “Atividades de vigilância e segurança privada” (3.966 empregos gerados); “Ensino fundamental” (2.302 empregos gerados) e “Transporte rodoviário de carga” (1.797 empregos gerados).

