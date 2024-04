"Empreender é Massa!": Suape oferece cursos de formação profissional para 150 pessoas

A- A+

O espaço multidisciplinar Estação Compartilhar Massangana, uma iniciativa do Porto de Suape na comunidade homônima, vem rendendo muitos frutos para as cerca de 600 famílias que vivem no local.

Na última segunda-feira (15), a empresa portuária deu início ao projeto “Empreender é Massa”. O primeiro grupo contemplado foi o que se inscreveu no curso de crochê.

Em pouco mais de dois anos, o equipamento contabilizou o expressivo número de cerca de 12 mil atendimentos em atividades diversas.

O projeto

A construção da grade curricular dos módulos do “Empreender é Massa” contou com a participação direta das comunidades e os cursos oferecidos são informática básica, assistente de administração, crochê, empreendedorismo e gastronomia, beneficiando diretamente 150 pessoas.

Os dois contratos selecionados para desenvolver o projeto foram celebrados após processo de licitação, somando R$ 412.990,00, com recursos próprios de Suape.

“Esse programa se soma a outras ações socioambientais promovidas por Suape, uma empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável”, pontua o diretor-presidente da estatal portuária, Marcio Guiot. “A Estação Compartilhar é um grande ativo social da estatal que se fortalece a cada dia. A comunidade participa ativamente das atividades oferecidas, que atraem público de todas as idades. É muito gratificante para nós podermos contribuir para o crescimento educacional e profissional dos moradores do território ocupado pelo complexo”, enfatiza.

De acordo com o diretor de Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti, em 2023, por exemplo, 4.300 pessoas foram beneficiadas com mais de 70 atividades, entre palestras, oficinas, cursos, acesso à biblioteca, à rede de computadores e rodas de conversa. “É um projeto exitoso que almejamos levar para outras comunidades do entorno em parceria com corporações instaladas no complexo industrial portuário “, revelou.

As inscrições ocorreram semanas atrás e o material didático, incluindo notebook, vem sendo disponibilizado pela estatal. “Muito importante fomentar conhecimento com a participação das comunidades. É uma estratégia que temos adotado quando os projetos beneficiam diretamente os moradores do território”, reforçou o coordenador de Assistência Social e Gestão Fundiária, Paulo Teixeira.

A estação

A Estação Compartilhar ocupa um imóvel de 94 metros quadrados e dispõe de biblioteca com cerca de mais de 1.000 livros, computadores com acesso gratuito à internet, sala multimídia, espaço infantil, cozinha-escola e área externa para atividades recreativas. O espaço funciona das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, com atividades de incentivo à leitura e realização de cursos para capacitação dos moradores da região.

Veja também

Stellantis R$ 500 mil por dia: conheça o CEO que vai ganhar mais do que o Messi