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Oportunidade Emprega PE chega a Igarassu com mais de 300 vagas de emprego e participação de 10 empesas A ação do Governo de Pernambuco, por meio da SEDEPE, acontece nesta terça-feira (27), na Casa do Trabalhador, das 9h às 16h, e é aberta à população em geral da região

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE), realiza, nesta terça-feira (27), mais uma edição do Emprega PE, desta vez na Casa do Trabalhador de Igarassu. A iniciativa reúne 10 empresas parceiras e disponibiliza mais de 300 vagas de emprego, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para a população do município e de cidades vizinhas.

A ação acontece das 9h às 16h, na Casa do Trabalhador de Igarassu, localizada na Rua Fábio Correia, nº 220, no bairro de Saramandaia. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de se aproximar de empresas que estão em busca de profissionais, facilitando o acesso às oportunidades e fortalecendo as ações de intermediação de mão de obra desenvolvidas pela Sedepe.

Para o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre, iniciativas como essa são fundamentais para aproximar os trabalhadores das oportunidades e fortalecer a economia local.

“Promover a empregabilidade é abrir portas, gerar renda e transformar a vida das pessoas. Estamos trabalhando para aproximar cada vez mais as empresas dos profissionais que buscam uma oportunidade. A Sedepe está pronta para olhar com muito carinho, atenção e cuidado para Igarassu e toda essa região, fortalecendo parcerias e ampliando o acesso ao mercado de trabalho. Nosso compromisso é fazer com que essas oportunidades cheguem a quem mais precisa”, destacou o secretário.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Pernambuco com a geração de oportunidades, a promoção do trabalho e o desenvolvimento profissional da população. A parceria com as empresas é fundamental para aproximar quem busca uma colocação profissional de quem precisa contratar, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

A Sedepe convida toda a população de Igarassu e dos municípios vizinhos a participar do Emprega PE. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Igarassu nesta terça-feira (27), das 9h às 16h, e aproveitar essa oportunidade de buscar uma vaga e dar um novo passo na vida profissional.

Serviço

Emprega PE | Igarassu

Data: terça-feira, 27 de outubro de 2026

Horário: das 9h às 16h

Local: Casa do Trabalhador de Igarassu

Endereço: Rua Fábio Correia, nº 220, bairro de Saramandaia, Igarassu (PE)

Oportunidades: mais de 300 vagas de emprego

Participação: 10 empresas parceiras

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