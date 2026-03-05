A- A+

PNAD CONTÍNUA Emprego com carteira assinada no País soma recorde de 39,351 milhões até janeiro, diz IBGE Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

O País registrou número recorde de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em janeiro, considerando a série histórica comparável, que elimina trimestres móveis com repetição de respostas na amostra.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado ficou em 39,351 milhões de trabalhadores, 169 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 800 mil pessoas.

O número de trabalhadores por conta própria subiu a um ápice de 26,188 milhões, 284 mil a mais em um trimestre. Em um ano, houve 927 mil vagas a mais.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,428 milhões, 177 mil a menos em um trimestre. Em um ano, houve eliminação de 180 mil vagas.



Veja também