Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INFLAÇÃO

Emprego diminuiu ligeiramente e preços subiram de forma moderada nos EUA, diz Livro Bege

O documento afirmou que algumas empresas notaram que a inteligência artificial (IA) substituiu posições de nível inicial

Reportar Erro
Edifício Marriner S. Eccles do Federal Reserve Board.Edifício Marriner S. Eccles do Federal Reserve Board. - Foto: Alex Wong / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de novembro, publicado nesta quarta-feira, 26, o emprego diminuiu ligeiramente no período atual, com cerca de metade dos distritos observando uma demanda de trabalho mais fraca.

O documento afirmou que algumas empresas notaram que a inteligência artificial (IA) substituiu posições de nível inicial ou tornou os trabalhadores existentes produtivos o suficiente para conter novas contratações.

"Os salários geralmente cresceram em um ritmo modesto; no entanto, alguns setores, como manufatura, construção e saúde, experimentaram uma pressão salarial mais moderada devido a uma oferta de trabalho mais restrita", pontuou o Fed.

Leia também

• Ouro fecha em alta e estende rali, com maiores expectativas de corte de juros pelo Fed

• Há grande probabilidade de Trump anunciar novo presidente do Fed antes do Natal, diz secretário

• Metais: ouro fecha em alta, com falas divergentes do Fed no radar

Sobre os preços, o Livro Bege revelou que eles subiram moderadamente durante o período de relatório, já que as pressões de custo de insumos foram generalizadas na manufatura e no varejo, refletindo em grande parte os aumentos induzidos por tarifas.

Ainda segundo o BC americano, houve múltiplos relatos de compressão de margem ou empresas enfrentando dificuldades financeiras decorrentes das taxas, mas os preços caíram para certos materiais.

"Olhando para o futuro, os contatos em grande parte antecipam que as pressões de custo ascendentes persistirão, mas os planos para aumentar os preços no curto prazo foram mistos", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter