Emprego diminuiu ligeiramente e preços subiram de forma moderada nos EUA, diz Livro Bege

Segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de novembro, publicado nesta quarta-feira, 26, o emprego diminuiu ligeiramente no período atual, com cerca de metade dos distritos observando uma demanda de trabalho mais fraca.

O documento afirmou que algumas empresas notaram que a inteligência artificial (IA) substituiu posições de nível inicial ou tornou os trabalhadores existentes produtivos o suficiente para conter novas contratações.

"Os salários geralmente cresceram em um ritmo modesto; no entanto, alguns setores, como manufatura, construção e saúde, experimentaram uma pressão salarial mais moderada devido a uma oferta de trabalho mais restrita", pontuou o Fed.

Sobre os preços, o Livro Bege revelou que eles subiram moderadamente durante o período de relatório, já que as pressões de custo de insumos foram generalizadas na manufatura e no varejo, refletindo em grande parte os aumentos induzidos por tarifas.

Ainda segundo o BC americano, houve múltiplos relatos de compressão de margem ou empresas enfrentando dificuldades financeiras decorrentes das taxas, mas os preços caíram para certos materiais.

"Olhando para o futuro, os contatos em grande parte antecipam que as pressões de custo ascendentes persistirão, mas os planos para aumentar os preços no curto prazo foram mistos", acrescentou.

