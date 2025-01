Emprego nos EUA permanece sólido e Fed pode focar na inflação

A- A+

Se, nos últimos meses, o Federal Reserve (Fed, banco central) dos EUA tinha algumas preocupações com o mercado de trabalho e considerou que os riscos entre inflação e desemprego estavam equilibrados, uma melhora inesperada na criação de empregos nos últimos dois meses de 2024 pode mudar seu tom.

Em dezembro, a economia dos EUA manteve a tendência delineada em novembro, adicionando 256.000 empregos, um número muito maior do que o registrado no mês anterior.

Em novembro, a criação de empregos chegou a 212.000, abaixo dos 227.000 iniciais relatados, mas ainda bem acima do número de outubro.

“Apesar de termos herdado a pior crise econômica em décadas quando assumimos o cargo, com o desemprego em 6%, conseguimos manter a menor taxa média de desemprego de qualquer administração nos últimos 50 anos no momento de minha partida”, comemorou o presidente Joe Biden, um democrata que está deixando o cargo.

O mercado não esperava tal força para o final do ano. Os analistas esperavam 154.000 novos empregos em dezembro, de acordo com uma pesquisa de consenso realizada pelo site especializado Briefing.com, abaixo do número de novembro.

“Esse é um final de ano sólido e um sinal promissor para 2025”, disse Ger Doyle, chefe de recrutamento do ManpowerGroup nos EUA.

“O emprego cresceu nos setores de saúde, setor público e assistência social”, informou o Departamento do Trabalho.

No último trimestre, a criação de empregos nos EUA foi prejudicada por uma greve na fabricante de aviões Boeing e por dois furacões devastadores no sul do país. O efeito foi sentido principalmente em outubro, mas novembro já mostrou uma recuperação que continuou no último mês do ano.

Além disso, em um sinal de um mercado de trabalho forte, o número de pessoas que perderam seus empregos “permanentemente” caiu em um mês, mas permaneceu estável na comparação ano a ano.

“O relatório de emprego de dezembro mostra um quadro de um mercado sólido. Agora que o Fed indicou que planeja desacelerar o ritmo de cortes nas taxas de juros em 2025, esses dados aumentam a probabilidade de que ele faça uma pausa”, disse o economista-chefe do MBA SVP, Mire Fratantoni, em uma nota.

De fato, a Bolsa de Valores de Nova York abriu em forte queda na sexta-feira, devido aos dados de emprego e à possível decisão do Fed.

No início do pregão, o índice industrial Dow Jones caiu 0,76%, o Nasdaq, de alta tecnologia, perdeu 1,09% e o índice mais amplo S&P 500 caiu 0,86%.

Economia sólida

O Fed está monitorando de perto os dados do mercado de trabalho, pois tem um mandato duplo para controlar a inflação e alcançar o pleno emprego.

Porém, enquanto o emprego permanecer forte, ele poderá se concentrar no combate à inflação, que ainda não atingiu sua meta de 2% ao ano.

Nos últimos meses do ano, na verdade, ela ganhou impulso, apesar de o Fed ter iniciado um ciclo de cortes nas taxas de juros no ano passado, pois viu a inflação desacelerar.

As taxas altas encarecem o crédito e, portanto, desestimulam o consumo e o investimento, o que pressiona os preços. Portanto, elas são um instrumento que os bancos centrais usam para combater a inflação.

Quando o mercado de trabalho está saudável, os salários aumentam e isso pressiona os preços para cima. Em dezembro, eles aumentaram 0,3% em relação a novembro, em linha com as expectativas dos analistas de mercado.

Em uma base anual, os salários aumentaram 3,9% em dezembro, bem acima da inflação, que atingiu 2,4% em 12 meses em novembro, de acordo com o índice PCE do Fed, que é acompanhado de perto.

“Isso está apoiando os gastos do consumidor”, disse o economista-chefe da HFE, Carl Weinberg, para quem não há ‘nenhuma preocupação’ com a economia dos EUA.

“Nada nesses dados levaria o Fed a se apressar em cortar as taxas”, disse ele.

O Fed mantém suas taxas de referência em uma faixa de 4,25% a 4,50% e o mercado espera que ele as mantenha na próxima reunião do órgão, marcada para o final de janeiro.

Veja também

ARTESANATO Fenahall 2025 começa nessa sexta (10) com expectativas de lucro recorde para empresários