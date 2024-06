Empregos para jovens: Google firma parceria com o Senai para auxiliar na procura

A- A+

SÃO PAULO*- Uma parceria firmada entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Google Cloud deverá ajudar jovens brasileiros a conseguirem oportunidades de emprego com maior facilidade.



Anunciado durante o Google for Brasil, evento que reúne as principais novidades para a empresa no país, o convênio terá duração de cinco anos e será viabilizado por meio da Central de Carreiras e Empregabilidade.

Análise do currículo

Para otimizar o processo de busca por oportunidades formais, a plataforma deverá utilizar inteligência artificial do Google Cloud para mapear os pontos fortes e fracos do currículo de cada candidato.



Além disso, a plataforma também conseguirá oferecer formação personalizada e realizará a conexão do aluno com vagas de trabalho que atendam às suas habilidades e aspirações de carreira.

"A nuvem é a tecnologia capaz de oferecer uma enorme capacidade computacional para habilitar os modelos de IA. Estamos auxiliando organizações de todos os tamanhos e setores a impulsionar a próxima era da inovação e transformar as promessas da IA em realidade", afirmou Ricardo Fernandes, Head do Google Cloud no Brasil.

Disponibilidade nacional

A Central, que ainda está em desenvolvimento, terá seu uso aberto para todos os brasileiros ou estrangeiros com mais de 14 anos que residam no país, aumentando de forma significativa o potencial de impacto na economia. Para menores de idade, a participação será restrita para jovens dos programas de Aprendizagem.



Segundo o diretor-geral do SENAI, Gustavo Leal, o objetivo da iniciativa é realizar um maior preparo do jovem para o mercado de trabalho. Além disso, a ferramenta será responsável por garantir a conexão adequada e mais prática entre os profissionais qualificados e as vagas disponíveis, reduzindo assim o tempo gasto com a busca realizada tanto por empregadores quanto por futuros funcionários.

“A Central de Carreiras e Empregabilidade vai possibilitar aos estudantes de todo o país identificarem gaps de competências para a carreira que desejam seguir e para as quais há oportunidades de trabalho”, afirmou o diretor-geral do SENAI, Gustavo Leal.

Uso na prática

Para atingir o seu objetivo, a plataforma irá permitir que o candidato realize o upload do currículo e forneça informações de seu perfil utilizando fontes externas como o LinkedIn.



Visando maior praticidade, o candidato também poderá gravar e enviar áudios descrevendo suas capacidades. Em seguida, todo o material será inserido em uma base de dados e avaliado pela inteligência artificial.



Durante a análise, a IA irá destrinchar as informações para entender a capacidade atual desse candidato quanto à leitura, interpretação de texto, lógica, entre outras habilidades específicas da indústria.



Caso identifique alguma lacuna, a ferramenta realizará a sugestão de cursos e conteúdos on-line do próprio SENAI que poderão auxiliar o estudante a obter as vagas de emprego disponíveis e que se encaixam no seu perfil.



Já para os gestores da instituição, a plataforma fornecerá dados como a quantidade de candidatos que aplicaram para vagas de emprego, cursos realizados, lacunas de competências e ocupações mais procuradas na indústria. Dessa forma, eles poderão avaliar de melhor forma o cenário atual do ensino e seu alinhamento com a indústria.



* A repórter viajou a convite do Google Brasil

