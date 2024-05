A- A+

acidente aéreo Empresa aérea de voo no qual passageiro morreu em turbulência muda protocolos a bordo Singapore Airlines endurece regras de operação enquanto sinal para atar cinto de segurança estiver aceso, como interrupção do serviço de bordo

A Singapore Airlines adotou regras mais rigorosas durante os voos para evitar acidentes graves durante turbulências. A decisão vem após a morte de um passageiro de 77 anos e dezenas de feridos em um voo que saiu de Londres com destino à Singapura.

A companhia aérea anunciou nesta sexta-feira que está adotando uma "abordagem mais cautelosa" para gerenciar esses momentos.

O serviço de refeições a bordo, por exemplo, será interrompido quando o sinal de manter os cintos de segurança afivelados for aceso. A distribuição de bebidas quentes também será suspensa, disse a companhia aérea em um comunicado. Os membros da tripulação também deverão retornar aos seus assentos e afivelar os cintos.

A empresa diz ainda que "continuará a revisar os processos" para priorizar a segurança da tripulação e dos passageiros.

A revisão da política da empresa, porém, não exige que todos os passageiros usem cintos de segurança durante toda a viagem, independentemente das condições de voo no momento. As companhias aéreas geralmente aconselham os passageiros a fazer isso apenas durante momentos de instabilidade.

A Singapore Airlines disse ainda que pilotos e comissários de bordo estão cientes dos perigos associados à turbulência. A tripulação já é treinada para prender todos os itens soltos e equipamentos para minimizar o risco de ferimentos nessas situações.

Relembre o caso

Um britânico de 77 anos morreu e dezenas de passageiros permanecem em hospitais tailandeses com ferimentos graves, incluindo danos na medula e lesões na cabeça, depois de o avião sofrer uma perda de altitude abrupta. O voo partiu de Londres com direção à Cingapura, mas teve que fazer um pouso de emergência em Bangkok por conta da forte turbulência.

Os ferimentos sofridos pelos passageiros evidenciam as enormes forças de deslocamento vertical que impactam qualquer pessoa que não esteja com o cinto de segurança afivelado quando uma aeronave perde altitude de forma brusca e repentina.

No voo da Singapore, pessoas foram arremessadas para o teto da cabine. Pertences pessoais e itens do serviço de café da manhã voaram por toda aeronave.

Apesar da fatalidade e do número de feridos, é improvável que as companhias aéreas exijam cintos de segurança o tempo todo nos voos, disse Ron Bartsch, ex-chefe de segurança da Qantas Airways e ex-gerente de operações do regulador de aviação civil da Austrália.

Segundo ele, a morte e ferimentos graves por turbulência severa são tão raros que não vale a pena introduzir restrições permanentes que possam afastar alguns passageiros.

— Não me lembro da última fatalidade associada à turbulência. Não é como se fosse um evento comum. As pessoas não gostam de ser obrigadas a manter o cinto de segurança afivelado e voltar aos seus assentos. Não espero grandes mudanças na forma como as companhias aéreas operam — disse Bartsch.

A turbulência pode ocorrer quando um avião atinge uma forte corrente de ar que empurra a fuselagem para fora do seu "eixo". O fenômeno pode ser causado por bolhas de ar quente ou sistemas meteorológicos poderosos. Em altitudes mais altas, a aeronave pode encontrar turbulência sem nuvens, tornando mais difícil de identificá-las. Nesses casos, elas são causada por massas de ar com velocidades diferentes.

As forças podem lançar os passageiros de forma tão impactante que pode ser assemelhada a cair de cabeça de uma escada ou mergulhar em uma piscina rasa de concreto, segundo Rohan Laging, diretor adjunto de serviços de emergência do grupo hospitalar Alfred Health, em Melbourne.

Veja também

apple iPods voltam à moda e aparelhos lacrados podem custar até US$ 29 mil; entenda o que atrai novas gera