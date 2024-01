Empresa alemã anuncia lançamento de exoesqueleto militar blindado que não precisa de bateria

A- A+

A empresa alemã Mehler Systems anunciou o lançamento de um novo exoesqueleto militar com blindagem capaz de proteger contra projéteis 7.62 mm, usados nos fuzis variantes do AK-47. O conglomerado alega que seu novo ExoM Up-Armoured é capaz de redistribuir até 70% da carga de um soldado dos ombros para o solo, sem o uso de uma bateria externa pesada e incômoda.





Testado pela equipe tática de elite da polícia francesa, GIGN, o exoesqueleto oferece proteção balística de categoria VPAM 8 contra munições de alto calibre, enquanto preserva 99% da mobilidade do operador por meio de um sistema passivo desenvolvido pela Mawashi Science & Technology.

“Colaborar com a Mehler Protection no exoesqueleto blindado ExoM tem sido uma jornada emocionante para a Mawashi Science & Technology. Nosso foco na engenharia da estrutura e na inovação estrutural do Exoesqueleto se fundiu perfeitamente com a experiência da Mehler Protection em proteção balística, resultando em um produto inovador que estabelece novos padrões em gerenciamento de peso e proteção balística”, disse Etienne Lamoureux, gerente geral da Mawashi.

O dispositivo é composto por hastes articuladas que sobem pela perna do soldado até uma cinturão de apoio no quadril, onde se encaixa uma "coluna artificial" flexível que se estende até a altura dos ombros. Todos os componentes funcionam mecanicamente, sem a necessidade de uma bateria externa, usada na maioria dos modelos de exoesqueletos sendo testados atualmente.

Mehler afirma que essa abordagem é mais adequada a missões longas em lugares remotos, onde o transporte de baterias extras ou equipamento de recarga pode ser inviável.

