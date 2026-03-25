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Exportação

Empresa chinesa Cosco retomará envio de mercadorias ao Golfo

"Retomamos a liberdade de novas reservas de contêineres de carga geral para envios"

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Navio cargueiro operado pela Cosco Shipping está atracado no terminal de contêineres de comércio exterior do Porto de QingdaoNavio cargueiro operado pela Cosco Shipping está atracado no terminal de contêineres de comércio exterior do Porto de Qingdao - Foto: CN-STR / AFP

A estatal chinesa Cosco, uma das maiores empresas de navegação do mundo, anunciou nesta quarta-feira (25) a retomada das reservas de contêineres de mercadorias para alguns países do Golfo, após três semanas de suspensão devido à guerra no Oriente Médio.

A empresa, com sede em Xangai, "retomou a liberdade de novas reservas de contêineres de carga geral para envios" com destino aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait e Iraque "com efeito imediato".

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A Cosco foi uma das grandes empresas de navegação que interromperam as operações no Estreito de Ormuz, uma via marítima por onde transita habitualmente 20% do petróleo e do gás mundial.

O Irã afirma que não ataca os países amigos, mas o trânsito pelo estreito está praticamente paralisado desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, desencadeada pelo ataque de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

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