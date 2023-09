Empresa de alimentos participa de 1,2% do PIB e 1,61% dos empregos em Pernambuco

A- A+

No ano de 2020, a companhia alimentícia JBS movimentou em Pernambuco, o equivalente a 1,17% do PIB (Produto Interno Bruto) e contribuiu para a criação de 1,61% dos empregos do Estado. “Ficamos muito satisfeitos em contribuir para a economia de Pernambuco, principalmente nas oportunidades que nossa cadeia produtiva ajuda a criar no estado”, afirma Fernando Meller, diretor de Gente e Gestão da JBS Brasil. Em escala nacional, a empresa participou de 1,79% no PIB e contribuiu para 2,48% na geração de postos de trabalho. Em 2021 os números foram maiores: 2,10% no PIB e 2,73% na criação de vagas.

Os cálculos foram feitos a partir de informações de um levantamento inédito produzido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) via Nereus (Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo), que analisou a importância das atividades socioeconômicas da companhia. O estudo levou em consideração o efeito inicial (a partir das próprias unidades), o efeito direto (relacionamento com fornecedores diretos de insumos), o efeito indireto (impactos ao longo de toda a cadeia de suprimentos) e o efeito renda (indução de atividade econômica).

Segundo o estudo coordenado por Eduardo Amaral Haddad e Carlos Roberto Azzoni, as unidades da JBS estão distribuídas em mais de 130 municípios, contribuindo para a geração de riqueza e crescimento da atividade econômica. Por meio da análise de informações públicas e privadas, foi possível chegar ao escopo da cadeia de produção relacionada à companhia e indicar a importância de cada grupo de atividades.

