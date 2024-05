Empresa de empilhadeiras e soluções em máquinas industriais inaugura unidade no Recife

A- A+

Com investimento de mais de R$ 2 milhões em estruturas e equipamentos, a Fornecedora Máquinas Industrias (FMI), empresa do Grupo Fornecedora, inaugura oficialmente a sua primeira unidade no Recife, apesar de atuar no Estado desde 2023. A capital pernambucana recebe o evento que apresenta oficialmente a empresa nesta quinta-feira (23).

A empresa, de origem cearense, trabalha com empilhadeiras e soluções em máquinas industriais e atua em sete estados do Nordeste. O impacto da chegada da FMI estima gerar mais de 145 empregos diretos e indiretos na cidade.

A Fornecedora Máquinas Industriais é revendedora autorizada das marcas Hyster e Yale, mas chega a Pernambuco apenas com essa última. A marca americana Yale possui mais de um século de atuação no mercado de empilhadeiras no mundo, e faz parte do portfólio do Grupo Fornecedora, conglomerado de empresas em que a FMI participa.

Expansão

A FMI é a empresa mais jovem do Grupo Fornecedora - possui 69 anos de história - com participação no mercado de empilhadeiras desde 2023, a parceria com a Yale foi iniciada em 2010, quando a empresa ainda fazia parte da Fornecedora Máquinas e Equipamentos, e desde então ampliou sua presença para os estados do Ceará, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Pernambuco, ambas no ano passado.

Veja também

economia Alckmin revela que há conversa com MME e Petrobras sobre custo do gás para indústria