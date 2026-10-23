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justiça Empresa de Flávio é condenada a indenizar cliente por atraso na entrega de "capacete do Bolsonaro" Fundada pelo senador e pelo pai, Jair Bolsonaro, a Bravo Grafeno terá de pagar R$ 1,5 mil por danos morais e devolver R$ 629,76 a cliente que não recebeu o produto no prazo previsto

A Bravo Grafeno, empresa que comercializa o “capacete do Bolsonaro”, foi condenada a indenizar um cliente em R$ 1,5 mil por danos morais após não entregar o produto comprado em abril de 2025.

A Justiça também determinou a devolução dos R$ 629,76 pagos pelo consumidor, que pretendia presentear o filho no aniversário.

Segundo informações publicadas pelo UOL e pelo Estadão, o capacete tinha entrega prevista para 7 de maio, mas não chegou no prazo. O cliente acionou o 1º Juizado Especial Cível de Nilópolis (RJ), alegando sofrimento psicológico com a situação.

A empresa foi notificada, mas não apresentou defesa. A juíza Elaine Cristina de Pinho reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a indenização.

Dívida foi quitada após bloqueio judicial

Na fase de cobrança, a Justiça reteve o valor devido pela empresa. Em 19 de fevereiro deste ano, a juíza substituta Alessandra Ferreira Mattos Aleixo encerrou o processo e determinou o pagamento ao consumidor.

Apesar disso, os autos não contêm documentos que comprovem a entrega do capacete.

Fundada em 2024 pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a Bravo Grafeno tem sede em Brasília e vende seus produtos pela internet.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), irmão de Flávio e eleito senador por Santa Catarina, também aparece como sócio. Jair Bolsonaro é o principal garoto-propaganda da marca, divulgada como fabricante do “capacete oficial” do ex-presidente.

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