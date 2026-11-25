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parceria Empresa de geração de energia oferece 32% de desconto na conta de luz para motoristas da 99 em PE Iniciativa da Serena prevê desconto e fornecimento de energia proveniente de fontes renováveis

A Serena, empresa do ramo de geração de energia renovável, anunciou uma parceria com a 99 para facilitar o acesso à energia elétrica mais barata. Por meio de um acordo, a empresa passa a oferecer descontos de 32% na conta de luz residencial para motoristas parceiros da plataforma em Pernambuco.

O desconto se aplica a todas as faixas em contas a partir de R$ 200. As condições poderão ser visualizadas pelos motoristas parceiros no App da 99. A energia oferecida pela companhia aos motoristas parceiros em Pernambuco é proveniente de fontes renováveis, como eólica e solar.

A 99 atua como intermediadora da parceria, conectando sua base de motoristas à oferta da Serena, através do próprio aplicativo da 99. O desconto é aplicado à energia da residência de acordo com as condições oferecidas pela Serena e com os critérios de elegibilidade de cada região.

“Ao ampliar o acesso a condições mais competitivas, a Serena contribui para que a transição energética avance de forma mais sustentável. A Serena gera a energia. A 99 transforma essa energia em mais renda para quem dirige. Renda que cresce. Prosperidade que se multiplica”, destaca Anne Elise Ostetto, Diretora de Retail e Marketing da Serena.

Para a 99, a chegada da Serena amplia o seu ecossistema de soluções voltadas aos parceiros. “Reduzir custos é tão importante quanto criar oportunidades de ganhos para quem trabalha nas ruas todos os dias. Ao conectar nossos parceiros a empresas do setor de energia e usar a escala do ecossistema da 99 para ampliar o acesso a condições mais competitivas, conseguimos mitigar o impacto de uma das despesas da operação dos motoristas”, afirma Thiago Hipólito, Diretor Sênior de Inovação da 99 e Líder da Aliança pela Mobilidade Sustentável.

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