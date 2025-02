A- A+

ESTADOS UNIDOS Empresa de mídia de Trump está entrando no setor de serviços financeiros Produtos miram em atrair investidores com foco no que a companhia chama de 'economia patriótica'. Especialista aponta conflito de interesse

A empresa de mídia social do presidente Donald Trump está se posicionando como uma empresa de serviços financeiros que permitirá que seus apoiadores invistam em produtos voltados para o que a empresa chamou de “economia patriótica”.

A Trump Media & Technology Group, controladora da plataforma Truth Social, anunciou na quinta-feira que solicitou registros de marca para vários produtos de investimento, incluindo diversos fundos negociados em bolsa (ETFs), que são semelhantes a fundos mútuos.





Os produtos, que a Trump Media afirmou que estarão disponíveis ainda este ano, terão nomes como "Truth.Fi Made in America ETF" e "Truth.Fi Bitcoin Plus ETF". No fim do ano passado, a companhia solicitou o registro da marca Truth.Fi, que descreveu em sua aplicação como uma plataforma para serviços de custódia financeira e negociação de ativos digitais.

Trump e sua família começaram a abraçar as moedas digitais no ano passado ao firmar uma parceria com uma nova empresa de ativos digitais chamada World Liberty Financial. No mês passado, o ex-presidente anunciou que estava lançando um memecoin — um tipo de criptomoeda mais voltada para entretenimento do que algo estabelecido como o bitcoin.

“Continuaremos ajustando nosso conjunto de produtos planejados para desenvolver a melhor combinação de ofertas para investidores que acreditam nos princípios do ‘America First’”, disse Devin Nunes, CEO da Trump Media e ex-membro do Congresso pela Califórnia, em um comunicado.

Dennis Kelleher, CEO da Better Markets, uma organização sem fins lucrativos que defende maior transparência em Wall Street, afirmou que a entrada da Trump Media no setor financeiro representa um possível conflito de interesse.

—O ex-presidente está tentando lucrar com atividades financeiras que exigem a aprovação do presidente da SEC nomeado por ele, que, por sua vez, deve regular e fiscalizar essas atividades — disse Kelleher.

Trump não tem uma posição formal na Trump Media, mas é o maior acionista da empresa. Algumas semanas antes de ser empossado para um segundo mandato, ele transferiu sua participação na empresa para um fundo fiduciário controlado por seu filho mais velho, Donald Trump Jr., que também é membro do conselho da empresa.A

