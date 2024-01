A- A+

MERCADO DE INVESTIMENTOS Empresa de serviços financeiros abre escritório no Recife A chegada do espaço marca a expansão da empresa para a Região Nordeste

A XP Inc inaugurou, nesta quarta-feira (24), o Espaço XP Recife, localizado na Av. Eng. Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem. O local foi projetado para permitir experiências para investidores e profissionais do mercado financeiro.

A chegada do espaço marca a expansão da empresa que visa a saída do eixo Rio-São Paulo. Além disso, a chegada da XP no Recife permite uma maior proximidade entre os recifenses e o mundo dos investimentos.

Segundo Guilherme Sant'Anna, diretor de canais da XP Inc, três fatores atraíram a empresa para Pernambuco. O primeiro fator foi a relevância do time, visto que atendimentos já aconteciam no Estado. Em segundo lugar, os pernambucanos. Os investidores recifenses foram um importante critério para a vinda da XP Inc para Pernambuco.

Por último, foi o time ter encontrado um bom local para sediar a empresa. “Não foi fácil achar esse espaço aqui que é um ponto bem localizado”, disse Guilherme. “Esses três fatores foram os principais: Time, público e boa localização”, enfatizou.

Um dos focos da XP é criar um ambiente de proximidade com os clientes por meio da atividade de assessoria de investimentos. Para a empresa, é importante conhecer as ambições dos consumidores. Dessa forma, é preciso ter um time local que conheça o contexto, a cultura e os pernambucanos.

“A nossa expansão passa por regionalização, passa por concentração, passa por um time local. Esse espaço vem para individualizar mais as estratégias e receber as pessoas” afirmou Guilherme Sant’Anna. Além disso, a chegada da XP vai permitir a vinda de especialistas, economistas, gestores, empresários e representantes do mercado financeiro.

A aproximação vai permitir que os clientes tenham seus anseios respondidos por pessoas que conhecem as necessidades do Estado. “A pessoa que está atendendo aqui, consegue entender qualquer realidade, oferecendo uma solução muito mais rápida e muito melhor”, completou. Os espaços físicos também têm como objetivo a consolidação da marca na cidade.

MERCADO DE INVESTIMENTOS NO NORDESTE

Em relação aos investimentos, o Nordeste apresenta bons números. A região possui cerca de R$ 42 bilhões em investimentos de pessoa física na bolsa de valores brasileira. No Estado de Pernambuco, são mais de 142 mil investidores pessoas físicas, com valor em investimentos superando cerca de R$ 7 bilhões.

“Temos cerca de 20% de time alocado aqui na região Nordeste. Temos 40% do time. É uma equipe relevante”, Guilherme Sant’Anna.

Segundo o diretor, o crescimento rápido do time foi essencial para a criação dos espaços no Nordeste Brasileiro. A consolidação da equipe da XP na capital pernambucana foi essencial para a abertura da empresa na cidade. “Já que nós temos a matriz no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós preferimos começar por aqui, para atender melhor todo esse potencial”, concluiu.

Além disso, o investidor recifense terá os meios para fazer investimentos mais arriscados, como os títulos de empresas que apresentam um retorno melhor.

