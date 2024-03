A- A+

NEGÓCIOS Empresa de telecomunicações angolana cria empresa no Brasil e vai investir mais R$ 200 milhões A Angola Cables lançou a TelCables Brasil e tem como objetivo ampliar a conectividade do país

A companhia Angola Cables, que construiu o primeiro cabo submarino de fibra óptica entre a África e América do Sul para transmissão de dados, está anunciando uma nova rodada de investimentos no Brasil. A multinacional angolana vai desembolar R$ 200 milhões para iniciar as obras de infraestrutura de um novo data center em Fortaleza, no Ceará, no segundo semestre, com previsão de término em 2025. A companhia também criou uma empresa brasileira, a TelCables Brasil, que vai tocar o projeto.

O investimento deve chegar a R$ 400 milhões quando os data centers receberem todos os equipamentos.

— Nosso objetivo é ser a líder em telecomunicações no hemisfério Sul e o Brasil nosso principal mercado. Essa expansão vai contribuir com a conectividade global, já que atuamos também na Europa, Ásia, América do Norte e África. E também vai permitir a expansão da empresa no Brasil — disse ao GLOBO, Cláudio Florindo, indicado como CEO da TelCables Brasil.

As grandes empresas de telecomunicação americanas, asiáticas e europeias atuam principalmente no hemisfério norte, o que, segundo Florindo, abre espaço para a expansão da companhia.

Florindo afirma que a empresa, que é de capital fechado, tem crescido entre 30% e 40% ao ano em receitas, desde então, com clientes privados interessados em transmissão de dados e começa a ampliar sua atuação para o setor público, incluindo o governo do Ceará. Ele diz que a maior parrte do investimento virá de financiamentos com com banos.

Seis Pops no Brasil

A Angola cables iniciou suas atividades no Brasil em 2016. Nesta primeira fase, focou na construção da infraestrutura. Desde então já investiu no primeiro cabo submarino do Atlântico Sul (SACS), lançou o cabo Monet, mais moderno e veloz da América Latina, e construiu seu primeiro data centar em Fortaleza. Para esses projetos, foram investidos cerca de R$ 1,5 bilhão.

Além dos investimentos em Fortaleza, a estratégia para manter esse ritmo de crescimento no Brasil tem outro pilar. No segundo semestre de 2023, a TelCables Brasil começou a inaugurar Pontos de Presença (PoPs, que são data centers regionais) nas regiões Centro Oeste e Norte do Brasil, áreas que possuem menor conectividade e poucas oferta de serviço de internet. São áreas dominadas por provedores pequenos, que fornecem conectividade local. Por isso, diz Florindo, essas regiões oferecem oportunidade de aquisições, num movimento de consolidação do setor.

No total, serão seis PoPs no país. Os de Brasília, Cuiabá e Goiânia já foram inaugurados. Neste ano,

devem ser instalados os de Campo Grande, Belém e Manaus. A proposta da TelCables Brasil é criar novas rotas para transmissão de dados, saindo de lugares congestionadas como Rio e São Paulo.Com a inauguração dos novos Pops, o tráfego de dados de Brasília será redirecionado para Manaus e de lá para Fortaleza.

Nesta semana, a empresa anunciou uma parceria comercial com a EllaLink, dona do único cabo submarino de fibra óptica intercontinental, iniciando uma rota de transmissão de dados entre Fortaleza e Portual, que vai reduzir em cerca de 30% a latência, indicador que mostra o tempo que os dados demoram para serem transferidos pela rede.

— A construção do segundo data center contribuirá ainda mais para essa conectividade local — disse Florindo.

