NEGÓCIOS Empresa do bilionário Warren Buffett registra lucro recorde no último trimestre de 2023 Resultado da Berkshire Hathaway é impulsionado por ganhos nos rendimentos e aumento das taxas de juros

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, registrou recordes nos lucros do último trimestre de 2023. Enquanto o lucro líquido mais que dobrou, para US$ 37,6 bilhões, em relação a 2022, a empresa reportou lucros operacionais de US$ 8,48 bilhões, contra US$ 6,63 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Os resultados foram impulsionados por um salto nos rendimentos de subscrição de seguros e de investimentos, em um contexto de taxas de juros mais elevadas e de um clima mais ameno.

O caixa da empresa também estabeleceu um novo recorde de US$ 167,6 bilhões, à medida que o investidor bilionário continuava a enfrentar a escassez de negócios maiores.

Os lucros da Berkshire são observados como um indicador da saúde econômica dos EUA devido à natureza expansiva dos seus negócios. Isso também torna a empresa particularmente suscetível a taxas de juros mais elevadas, o que pode prejudicar a procura. Buffett alertou em maio do ano passado que os lucros da maioria das suas operações cairiam em 2023, à medida que um “período incrível” para a economia dos EUA chegava ao fim.

“Nosso negócio de seguros teve um desempenho excepcionalmente bom no ano passado, estabelecendo recordes em vendas, flutuação e lucros de subscrição”, disse Buffett em sua carta anual aos acionistas, que a empresa divulgou junto com seus lucros no sábado. “Temos muito espaço para crescer.”



Esta é a primeira vez que a Berkshire divulga lucros desde que Charlie Munger, vice-presidente da empresa e sócio investidor de Buffett, morreu, aos 99 anos, no final de novembro. Buffett dedicou grande parte da carta a elogiar o papel de Munger na criação da empresa em expansão.

Apesar de intensificar a máquina de aquisições da Berkshire nos últimos anos, a empresa ainda enfrenta dificuldades para encontrar muitos dos grandes negócios que solidificaram a reputação de Buffett, resultando em um excesso de dinheiro que ele e sua equipe de investimentos não conseguem utilizar rapidamente.

Depois de recuar durante a pandemia, a aquisição de ações da Occidental Petroleum e o acordo de US$ 11,6 bilhões para comprar a Alleghany alimentaram uma alta em suas ações. Buffett também continuou a apostar na recompra de papéis em meio à escassez de alternativas atraentes, dizendo que as medidas beneficiam os acionistas.

Na ausência de acordos maiores, Buffett também continuou a apostar na recompra de ações, o que, segundo ele, beneficia os acionistas. A empresa gastou US$ 2,2 bilhões em recompras no quarto trimestre, elevando o total do ano para cerca de US$ 9,2 bilhões.

