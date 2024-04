Empresa do genro de Trump entra para conselho de proprietária do Burger King no Brasil

A- A+

A Affinity Partners entrou para o conselho da Zamp, dona das redes de fast-food Burger King e Popeyes no Brasil, após realizar um investimento de cerca de US$ 200 milhões no início deste ano.

A Affinity Partners pertence a Jared Kushner, genro do ex-presidente dos EUA Donald Trump — ele é casado com Ivanka Trump. A Zamp é seu primeiro investimento conhecido na América Latina, após deixar a Casa Branca, onde trabalhou na administração Trump. Ele utilizou suas ligações mundiais do cargo anterior para ajudar a levantar fundos, inclusive do Oriente Médio.

Asad Naqvi, sócio da Affinity, foi eleito como membro do conselho durante uma assembleia geral de acionistas na sexta-feira, de acordo com comunicado da empresa. Entre os novos investidores, estará Santiago Jariton, diretor de investimentos da Emerging Variant Capital Management.

A Mubadala Capital, unidade totalmente detida pelo fundo soberano de Abu Dhabi que controla a Zamp, manteve Leonardo Yamamoto como presidente e adicionou mais dois executivos ao conselho, incluindo Oscar Fahlgren, chefe do país no Brasil.

A Zamp possui mais de 1 mil restaurantes Burger King e Popeyes no Brasil e está em negociações para adquirir os direitos de representar também a Starbucks no país. Após um longo esforço para assumir o controle da operadora de fast-foods, a Mubadala agora possui 58% da empresa, com a Restaurant Brands International detendo uma participação de 9%.

