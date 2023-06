Empresa francesa Casino pretende vender o Grupo Pão de Açúcar (GPA)

A- A+

A empresa francesa Casino anunciou nesta segunda-feira (26) que pretende vender suas filiais sul-americanas, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o colombiano Éxito, em um esforço para reduzir sua dívida e garantir a sustentabilidade econômica.

Esta é uma das medidas anunciadas publicamente para "reforçar a disponibilidade" e garantir uma "estrutura de capital perene" do grupo, que fechou 2022 com uma dívida de 6,4 bilhões de euros (33,3 bilhões de reais).

O grupo Casino, que anunciou na semana passada a venda de sua participação de 11,7% na rede atacadista brasileira Assaí por 403 milhões de euros (2,11 bilhões de reais), não divulgou uma data precisa para as vendas do GPA e do Éxito.

As atividades na América Latina representaram um faturamento de 17,8 bilhões de euros (92,7 bilhões de reais) em 2022, pouco mais da metade do total do grupo no ano: € 33,6 bilhões (R$ 174,9 bilhões) .

No final de 2022, o grupo tinha quase 1.000 lojas no Brasil e mais de 2.100 na Colômbia, além de 33 na Argentina e 96 no Uruguai. Quase 75% dos 200 mil funcionários do Casino trabalham na América do Sul.

O grupo luta há vários anos para superar as dificuldades e agora espera reduzir as dívidas pela metade como parte de um processo de conciliação, que pode esperar até 25 de outubro.

O casino espera assim converter em capital "pelo menos todas as dívidas não garantidas", ou seja, mais de 3 mil milhões de euros (15,2 mil milhões de reais). Isto significa que os credores que facilitaram a quantia serão acionista do grupo (ao transformaram de recuperar os valores).

O bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que controla 10% das ações do Casino, passou a vários credores a troca de até 40% da dívida por liquidez ou ações, ou ambos. Este empresário e o bilionário francês Marc Ladreit de Lacharrière defendem uma das ofertas para assumir o comando do grupo.

Kretinsky sugeriu um aporte de 750 milhões de euros (3,9 bilhões de reais) para um aumento de capital de mais de um bilhão de euros (9 bilhões de reais).

A outra oferta, apresentada pelo trio de empresários empresários Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, também espera oferecer aos credores a oportunidade de "reinvestir em capital".

O Casino rede também pretende captar 900 milhões de euros "na forma de recursos próprios para dotar a empresa dos recursos necessários para aplicar a sua estratégia" 2023-2025.

Além da venda da participação na rede Assaí, o grupo anunciou outras medidas para "preservar sua consistência".

O grupo conseguiu um acordo do Estado francês para adiar o "pagamento de impostos e encargos sociais", num montante correspondente a 300 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão). Os créditos obtiveram o pedido de suspensão de pagamento de juros e vencimentos da dívida até outubro.

Veja também

fome Famílias chefiadas por pessoas negras são mais atingidas pela fome