Negócios Empresa gigante da Tecnologia da Informação ganha sede no Recife A NTT DATA Recife foi inaugurada nesta quarta-feira (26), no Bairro do Recife

Especializada em integração de Sistemas de Informação, a NTT Data inaugurou sua sede no Recife nesta quarta-feira (26). A empresa japonesa tem presença em todo o mundo e sedes em outras nove cidades brasileiras. No Recife, a sede fica no Bairro do Recife, no complexo imobiliário Moinho Recife Business & Life, em um espaço de aproximadamente 700 m².

A chegada do empreendimento na cidade foi impulsionada pelo projeto Recentro, da Prefeitura do Recife.

A nova unidade da NTT Data será comandada pela engenheira pernambucana Virgínia Heimann. Mais de 180 pernambucanos fazem parte do corpo de mais de 5 mil trabalhadores brasileiros que participam da empresa. A maioria dos profissionais atua de forma remota.

Os escritórios, como a unidade do Recife, funcionam como locais para reuniões, eventos e ocasiões especiais. Na capital pernambucana, o local possui auditório com capacidade para 50 pessoas, além de espaços destinados a reuniões híbridas e demonstrações de soluções.

Todas as salas foram batizadas com nomes de mulheres inovadoras na área da tecnologia, como Hedy Lamarr, austríaca reconhecida como a inventora do wi-fi; Ada Lovelace, “a mãe da computação”; Mary Keller, primeira mulher a receber um doutorado em ciência da computação; Grace Hopper, considerada a rainha da computação, e Annie Easley, cientista de computação da Nasa

