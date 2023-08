Empresa investe R$ 250 mil em operação dermatológica em Olinda

A- A+

Nesta quinta (24), será inaugurada em Olinda, a clínica Mellamface, primeira franquia especializada no tratamento de manchas e melasmas do País, que tem a frente a esteticista e cosmetóloga, Paulla Fontelles. A nova operação está localizada no Piso L1, do Shopping Patteo Olinda, e conta com investimentos da ordem de R$ 250 mil.

Segundo Fontelles, a marca que leva o seu nome já impactou mais de 3.600 pessoas no Brasil e no exterior, por meio da venda de produtos e consultas online. Os pacientes selecionados passam por uma triagem e recebem um kit de produtos, acompanhado de instruções detalhadas e suporte completo para realizar o tratamento no conforto de suas casas.

A transformação da marca em um formato de franquia é um projeto que foi elaborado ao longo de vários anos, visando expandir o alcance do atendimento. Paulla Fontelles menciona: "Quanto mais unidades abrirmos, mais pessoas poderão se beneficiar dos nossos serviços". O foco central do negócio é oferecer cuidado e auxiliar na recuperação da autoestima dos pacientes, contribuindo para sua renovação pessoal.

A mudança para o novo local também foi estrategicamente planejada para aumentar a visibilidade da marca e proporcionar maior conforto aos pacientes. A empresária descreve as vantagens do novo espaço: "Os clientes terão uma experiência única, em um ambiente acolhedor, com acesso facilitado, horário estendido nos finais de semana, estacionamento amplo e maior segurança". A equipe da clínica, composta por 4 colaboradores diretos, também se destaca pela abordagem humanizada no atendimento. O projeto de arquitetura é assinado por André Dias e Fabíola Martins.

Paulla Fontelles destaca que a abertura de cada nova unidade Mellamface resultará, em média, na criação de 6 postos de trabalho, contribuindo para o mercado de empregos. A expansão da franquia para outras cidades do estado começará no próximo mês.

O método de tratamento oferecido é exclusivo e adaptado às necessidades individuais de cada paciente. A empresária tem planos de lançar uma linha própria de produtos para cuidados domiciliares até o final do ano, incluindo sabonetes líquidos, esfoliantes, vitamina C, protetores solares e hidratantes. Esses produtos serão desenvolvidos para atender aos diferentes tipos de pele.

