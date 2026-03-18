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FRETE Empresa que não cumprir tabela será impedida de contratar frete, diz ministro Uma das principais reclamações dos caminhoneiros em relação à Pasta é que há grandes players do mercado que "desrespeitam" propositalmente o mínimo do frete

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou nesta quarta-feira, 18, que as empresas que descumprirem a tabela de frete do transporte rodoviário serão "impedidas" de contratarem o serviço, com cancelamento de registro no limite. Dados dos últimos quatro meses mostram que o descumprimento envolve agentes de grande porte.

No ranking por quantidade de multas, o ministro citou: BRF, Vibra Energia, Raízen, Ambev e Cargill. Já no ranking por valor das multas, proporcional ao porte do frete, figuram BRF, Motz Transportes, Transágil, Unilever e SPAL (Vinculada a Coca-Cola FEMSA).

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou, o governo poderá até cassar o registro de empresas que não cumprem o piso do frete no país de forma contumaz, em último caso e após as tratativas no âmbito administrativo.

Uma das principais reclamações dos caminhoneiros em relação à Pasta é que há grandes players do mercado que "desrespeitam" propositalmente o mínimo do frete.



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