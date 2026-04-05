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negócios Empresa que organiza o Rock in Rio anuncia plano de sucessão e terá nova direção após edição 2026 Luis Justo passa a integrar conselho da companhia. Ronaldo Pereira assume como CEO da Rock World em setembro

A Rock World, empresa responsável pela realização do Rock in Rio, anunciou que Luis Justo vai deixar o cargo de CEO da empresa após a realização do festival, em setembro deste ano. A mudança faz parte do plano de sucessão da companhia e foi pedida pelo próprio executivo, que passará a integrar o Conselho da Rock World.

Com isso, Ronaldo Pereira, que hoje é CEO do Rock in Rio, passa a ocupar o cargo de CEO da Rock World. Pereira foi CEO da Óticas Carol e do Grupo RiHappy. Ele vai assumir o cargo com foco na continuidade do crescimento, na expansão dos negócios e no fortalecimento da governança do grupo.

Com a mudança, Justo, que estava há 15 anos na função, passa a exercer um papel mais estratégico no Conselho, com foco na construção de experiências e novos produtos ao lado de Roberto Medina, fundador e presidente da Rock World.

— Essa transição foi uma escolha pessoal e planejada, abrindo espaço na minha agenda para um novo ciclo, com um portfólio de atuação mais estratégica e menos operacional na Rock World — disse Justo.



Medina lembrou que o mercado de entretenimento e de música ao vivo está em franca ascensão.

— O mercado de entretenimento e de música ao vivo está em franca ascensão. Temos o desafio constante de superar as nossas próprias expectativas e surpreender o público, trazer novos olhares nesse caminho é sempre enriquecedor. Ronaldo Pereira será um grande aporte nesse novo capitulo. A continuidade de Luis em nosso Conselho, na criação de novos produtos e experiências que queremos levar ao público, será estratégico para a construção desse futuro — afirma Medina.

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