INVESTIMENTOS Empresa unicórnio chinesa de IA MiniMax dispara em sua estreia na Bolsa de Hong Kong Estreia bem-sucedida indica que a forte demanda dos investidores está premiando esse setor em rápido desenvolvimento no gigante asiático

As ações da startup chinesa de inteligência artificial MiniMax registraram nesta sexta-feira (9) alta de 109% em seu primeiro dia de negociação na Bolsa de Hong Kong, uma operação que arrecadou o equivalente a 619 milhões de dólares (R$ 3,33 bilhões).

A estreia bem-sucedida indica que a forte demanda dos investidores está premiando esse setor em rápido desenvolvimento no gigante asiático.

Na véspera, sua concorrente Zhipu AI, criadora da ferramenta Z.ai, estreou na Bolsa de Hong Kong com alta de mais de 12%, após uma oferta pública inicial (OPI) de 558 milhões de dólares (R$ 3,01 bilhões). A empresa avançou 20,6% em seu segundo dia de negociação, nesta sexta-feira.

Essas operações de gigantes chinesas antecedem qualquer possível anúncio de abertura de capital das americanas OpenAI, criadora do ChatGPT, ou da Anthropic, conhecida pelo chatbot Claude.

Criada em 2022, a MiniMax tem 200 milhões de usuários e várias aplicações, entre elas seu principal gerador de vídeo, o Hailuo AI.

Seu diretor-executivo, Yan Junjie, é ex-executivo da líder em software de IA SenseTime, que atualmente integra a lista de restrição do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

"O avanço e a aplicação da IA dependem da inovação tecnológica contínua, mas ainda mais da inclusão e da abertura de todo o processo", afirmou Yan na cerimônia de lançamento, nesta sexta-feira.

A MiniMax informou que os recursos da abertura de capital serão destinados à pesquisa ao longo dos próximos cinco anos, com o objetivo de desenvolver modelos básicos e produtos nativos de IA.

A equipe dessa startup inclui pesquisadores que trabalharam anteriormente em gigantes de tecnologia como Google, Microsoft, Alibaba e DeepSeek.

