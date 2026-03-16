A- A+

tecnologia Empresa Volund chega ao Recife para repensar o desenvolvimento de software com o uso de IA Companhia é ligada ao Extreme Group, e tem como meta final criar um processo 100% autônomo, com o ser humano atuando apenas com clientes

O Extreme Group chega ao Recife através da Volund, empresa nativa em inteligência artificial criada para transformar a lógica de desenvolvimento de software no Brasil. Com sede no Porto Digital, a companhia é a primeira empresa brasileira de engenharia agêntica, modelo em que agentes de IA deixam de atuar apenas como apoio e passam a participar ativamente de todas as etapas de um ciclo de desenvolvimento, nos setores público e privado, com foco nas áreas de governo, saúde e serviços financeiros.

Na prática, em vez de depender de grandes equipes e fluxos longos de transição entre áreas, a empresa combina grupos de agentes especializados com equipes humanas menores. O resultado, segundo a companhia, é a possibilidade de entregar projetos corporativos complexos em aproximadamente 15 dias.

“O mercado de desenvolvimento de software está preso a um paradigma que não serve mais às organizações que precisam competir em tempo real. A Volund nasce para provar que é possível desenvolver soluções complexas em dias, pelo domínio de ferramentas e processos que a maioria do setor ainda não compreende completamente”, afirma Vinicius Guedes, CEO da Volund.

Embora opere com autonomia, a Volund afirma que nenhum agente de IA atua sem revisão. Cada etapa conta com agentes revisores dedicados, responsáveis por verificar o output da fase anterior.

Ou seja, o trabalho humano se concentra na arquitetura estratégica, supervisão de qualidade, decisões de negócio, relacionamento com o cliente e orquestração dos próprios agentes. “Não falamos em substituição de profissionais porque o modelo é outro: cada pessoa passa a ter uma capacidade de entrega exponencialmente maior”, esclarece o Grupo Volund.

Até 2030, a meta da empresa é entregar mil projetos corporativos com menos de 5% de intervenção humana direta no desenvolvimento. Além disso, o objetivo final da Volund é ter um processo 100% autônomo, com o ser humano atuando apenas no aspecto relacional para explicar o projeto e passar confiança ao cliente.

“Acredito que em dois anos nenhum órgão público ou grande empresa vai estar discutindo se é ou não factível reconstruir um sistema legado ou tirar uma ideia ambiciosa do papel”, defende Gustavo Rabelo, CEO do Extreme Group.

*Com informações da assessoria



Veja também