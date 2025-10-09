A- A+

Reforma Tributária Empresariado discute impactos da reforma tributária em encontro no Recife Promovido pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP), o Summit reuniu especialistas nacionais e internacionais para debater desafios e oportunidades trazidos pelas mudanças no sistema tributário brasileiro

O Recife sediou, nesta quinta-feira (9), um encontro voltado para o setor empresarial: o Summit Reforma Tributária – impactos e oportunidades para empresários, promovido pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP).

O evento aconteceu no Novotel Recife Marina, área central da cidade, e reuniu líderes e especialistas nacionais e internacionais para discutir os efeitos das mudanças no sistema tributário brasileiro.

Representando a Folha de Pernambuco, a gerente de Mercado, Tânia Campos, marcou presença na ocasião.

O advogado tributarista e presidente da ACP, Tiago Carneiro, explicou que sentiu a necessidade de criar o evento ao perceber uma ausência de interesse dos empresários em se preparar para a reforma tributária, que começa a ser implementada em breve. “Muitos estão deixando para depois, aguardando ainda alguma solução do jeitinho brasileiro, que a gente está vendo que não vai acontecer”, destacou.

Carneiro ressaltou que, embora a transição da reforma já esteja próxima, ainda há tempo para que as empresas se adaptem e aproveitem as oportunidades econômicas que o novo sistema deve trazer. “O intuito do evento é gerar esse sentimento no empresário, de ação, para motivá-lo a buscar uma ajuda profissional, uma orientação para se adequar à reforma tributária. A gente fez os painéis guiados por esse princípio”, ressaltou.

O advogado tributarista e presidente da ACP, Tiago Carneiro | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Debate

Entre os palestrantes, que conduziram debates e painéis temáticos, estavam o tributarista e professor Pedro Barreto; o diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), Carlos Pinto; a professora e especialista em tributação Sigrid Kersting; o professor de Harvard, Michael McCarthy; Diljesse de Moura, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); e a diretora da Sankhya, Fernanda Asis.

“O importante nesse momento é a gente dialogar com o empresariado para mostrar a importância de se entender o que está por vir: mudanças que são muito impactantes que nós teremos nos próximos anos, e permitir que os empresários, conhecendo esse novo regramento, evitem prejuízos e possam, da melhor forma possível, encontrar soluções para os desafios que os seus negócios terão pela frente por conta da reforma”, explicou o palestrante Pedro Barreto, que palestrou sobre o impacto da reforma no setor de serviços.

Relevância

Com o objetivo de traduzir o “tecniquês” tributário em inteligência de negócio, o Summit foi além de um debate sobre impostos, servindo como uma oportunidade de compreender como a reforma tributária impactará diretamente as estratégias empresariais.

O presidente da Associação de Empresários do Brasil (AEBR), Fernando Mendonça, também destacou a importância da iniciativa promovida pela ACP em um momento de incertezas sobre o tema.“Eu acho que esse evento é muito oportuno e vem na hora certa. Está tendo essa transição, que vai começar agora e vai até 2032. Então, hoje realmente dá para levantar essa discussão e esclarecer muitas dúvidas”, avaliou.



