luto Empresário Alexandre Carvalho morre aos 58 anos, após acidente doméstico Velório e sepultamento estão previstos para este domingo (5)

O empresário Alexandre Carvalho morreu nesta sexta-feira, 3, aos 58 anos, após sofrer um acidente doméstico. Carvalho era diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa.



O velório e sepultamento estão previstos para este domingo, 5, às 13h10 e 15h, respectivamente, no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio.



O empresário era casado com a atriz Isabelle Nassar, que estreou a novela Travessia, da TV Globo.

"Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso", lamentou Isabelle nas redes sociais.

Amigo do empresário, o senador Ciro Nogueira também fez um post nas redes sociais. "Foi uma das pessoas mais gentis, educadas e prestativas que tive a sorte de encontrar pela vida", disse.

O parlamentar contou que falou com o amigo no dia em que ele sofreu o acidente em casa, onde caiu e bateu a cabeça, há uma semana.

"Hoje, faleceu e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós, porque o Alexandre, um amigo muito especial, mais jovem que eu, partiu de modo inesperado e repentino.

Siga em paz, meu amigo!", lamentou Ciro.

