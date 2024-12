Empresário da indústria da construção civil elogia vendas em novembro

A- A+

Levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) entre empresários da indústria da construção civil mostrou que as vendas no mês de novembro foram consideradas boas para 45% dos associados e muito boas para para 5% dos pesquisados.



A regularidade foi a opção escolhida por 45% dos associados para classificar o mês, enquanto que 5% consideraram o mês ruim.

Segundo a pesquisa, para 45% a expectativa para dezembro é de que as vendas continuem regulares. Para 36% devem ser boas e para 5% muito boas. Para 14% dos associados, as vendas no último mês do ano devem ser ruins.

O Termômetro da Abramat indica que 55% dos associados pretendem investir nos próximos 12 meses. No mesmo período, em 2023, o percentual era de 44%. O nível de utilização da capacidade instalada apresentou crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao último estudo, alcançando 81%.

Segundo o presidente da entidade, Rodrigo Navarro, os resultados refletem o dinamismo e os desafios do setor.

“Apesar de um cenário moderado em novembro, vemos uma recuperação gradual no nível de utilização da capacidade instalada e um aumento significativo na intenção de investimentos das empresas, passando de 44% para 55% em relação ao ano anterior. Esses dados sinalizam a resiliência da indústria e a confiança em um mercado mais favorável em 2024, impulsionado pela retomada de obras e maior estabilidade econômica", disse.

