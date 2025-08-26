Ter, 26 de Agosto

Ministério da Fazenda

Empresários americanos serão muito bem tratados pelo governo brasileiro, diz Durigan

Secretário-executivo do Ministério da Fazenda descartou penalizar empresas que apostam no Brasil

Dario Durigan afirmou que não há sentido em penalizar empresas que apostam no BrasilDario Durigan afirmou que não há sentido em penalizar empresas que apostam no Brasil - Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo brasileiro vai tratar muito bem os empresários americanos que investem no Brasil, mesmo com a imposição de um tarifaço de 50% aos produtos brasileiros.

Durigan afirmou que não faz sentido penalizar empresas que apostam no Brasil, sinalizando que, por enquanto, o governo brasileiro não pretende responder na mesma moeda ao governo de Donald Trump, priorizando as negociações.

— O governo tem trabalhado em estabelecer uma agenda e uma mesa de negociações, mas está sendo atrapalhado por forças aqui no Brasil. Houve uma quebra do respeito da diplomacia de parte a parte tão prezada. Temos conversado com empresários brasileiros e vale para os americanos também, a quem vamos tratar muito bem. Não faz sentido que haja penalização aos empresários que apostam no Brasil — afirmou.

Durigan afirmou que esse 'ataque unilateral' dos EUA prejudica o horizonte de desenvolvimento do país, mas ponderou que nos últimos anos o Brasil reduziu a dependência de suas exportações do mercado americano.

Durigan falou por videoconferência durante o evento O Novo Cenário Global e o Papel do Setor Privado nas Relações Brasil/EUA realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Council of the Americas, em São Paulo. Ele substituiu o ministro Fernando Haddad, que participaria do evento.

O seminário reuniu representantes do governo e de empresas brasileiras, como JBS e Embraer, e de companhias americanas como Boeing, Salesforce e AWS. Eles destacaram as oportunidades e a importância dos negócios entre os dois países.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, que está viajando para o México, enviou um vídeo onde destacou que dez mil empresas brasileiras exportam para os EUA, enquanto há no país quatro mil companhias americanas instaladas.

— Uma relação assim não se desfaz pelo fator conjuntural. Nossa sociedade quer mais parcerias e o setor privado é central nesse processo — disse.

Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do MDIC, participou por videoconferência, e afirmou que o governo brasileiro continua negociando com os EUA, está empenhado em ajudar empresas nacionais mais afetadas pelo tarifaço, mas também está buscando novos mercados.

Já houve conversas com o Canadá, Alckmin está indo para o México e haverá uma reunião com representantes da Índia para promover produtos exportados pelo Brasil, disse ela.

O presidente da Fiesp, Josué Gomes, listou algumas áreas em que há oportunidade de negócios entre Brasil e EUA como minerais críticos (terras raras), produtos farmacêuticos e combustível de aviação sustentável (SAF na sigla em inglês), por exemplo. Ele também defendeu que as questões políticas sejam separadas das econômicas.

— O Brasil pode ser um dos maiores destinatários de recursos do mundo se trabalhar a legislação e der segurança aos investidores. Precisamos separar as questões políticas das questões econômicas para chegarmos a um entendimento — disse.

Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, disse que mais de 50% da receita da empresa vêm dos Estados Unidos. São 75 mil colaboradores naquele país e, no primeiro semestre, foram anunciados investimentos de US$ 800 milhões nos EUA. Ele lembrou que a JBS fez dupla listagem, e suas ações começaram a ser negociadas na Bolsa de Nova York este ano. Mesmo com sua forte operação no mercado americano, Tomazoni disse que o tarifaço afeta o negócio da empresa no Brasil.

— O tarifaço afeta o negócio no Brasil, e especificamente algumas fábricas muito mais. Foram 200 mil toneladas de carne exportadas para os EUA, no primeiro semestre, e na segunda metade do ano esse volume vai se reduzir muito — disse.

Momento sem precedentes nas relações internacionais
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que este é um momento sem precedentes nas relações internacionais entre países. A ordem mundial como a conhecíamos, afirmou, está sendo desmontada justamente por aqueles que mais contribuíram para a sua formação.

— Parece buscar meios de atuação que passam ao largo de mecanismos internacionais e a consequência é a desconsideração das tarifas máximas consolidadas na Organização Mundial do Comércio (OMC) — afirmou lembrando que a aplicação de elevadas tarifas a diversos países está sendo usada como meio de intimidação e sanções sobre várias nações, com violação de sua soberania.

Para Tom Shannon Jr, ex-embaixador dos EUA no Brasil e ex-subsecretário de Estado para Assuntos Políticos, o que é bastante chocante em relação ao caso do Brasil é que a tarifa de 50%, pela primeira vez, foi usada para finalidade política — e isso é algo complicado, já que não pode ser negociado com facilidade.

— Simplesmente o Brasil apareceu no radar da Casa Branca por motivos políticos, especialmente relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente americano enxerga isso como reflexo de sua própria experiência nos EUA após as últimas eleições (Trump perdeu reeleição para Joe Biden e não aceitou a derrota) e interpreta os eventos no Brasil como aquilo que ele havia passado — explicou Shannon, dizendo que acredita que Trump tem empatia pelo ex-presidente brasileiro, e que salvando-o do Supremo Tribunal Federal e abrindo espaço político a ele, teria impacto importante no Brasil.

