Folha Log Empresários, autoridades e especialistas do setor logístico prestigiam segunda edição do Folha Log O evento foi realizado no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Empresários, autoridades e especialistas do setor logístico participaram, ontem, da segunda edição do “Folha Log”, promovido pela Folha de Pernambuco. Com o tema “Pernambuco, eixo de oportunidades”, o evento foi realizado no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e reuniu representantes do segmento para discutir os pilares da logística que impactam a competitividade, a experiência do cliente e a eficiência operacional no mercado pernambucano e nordestino.

Os debates contribuíram para o fortalecimento da cadeia logística local e regional, ampliando a conexão entre entes públicos, iniciativa privada e players do setor. Na ocasião, também foi lançada a revista “Folha Log”, que reúne reportagens sobre a vocação pernambucana para a logística, a expansão dos centros de distribuição no estado e o desenvolvimento do Porto do Recife e do Porto de Suape.

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, e o diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, deram às boas-vindas aos convidados.

“Para que Pernambuco alcance o espaço e a posição que merece, a gente precisa sentar, se reunir, e debater. A Folha tem como missão dar luz a isso. A gente entende que a logística e a infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento da economia do estado”, afirmou Mariana Costa.

Paulo Pugliesi ressaltou que o evento representa um segmento de extrema importância para o desenvolvimento do estado. “São discutidas as potencialidades, os diferenciais, além das dificuldades, com objetivo de solucionar e implementar cada vez mais o desenvolvimento em Pernambuco.”

Painel

Em seguida, o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária do Complexo Industrial Portuário de Suape, José Constantino, apresentou a palestra “Suape - um novo momento”. O gestor, que participou do evento representando o diretor-presidente do Porto, Armando Monteiro Bisneto, abordou os investimentos futuros e os atuais projetos do atracadouro.

Suape ocupa o sexto lugar dentro dos portos públicos no Brasil, segundo ranking da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) de 2025. No Porto de Suape, foram movimentadas 24.252.074 toneladas de carga total bruta.

Entre os projetos estratégicos desenvolvidos no atracadouro está o novo terminal de contêineres da APM Terminals, subsidiária da Maersk.

“É um terminal 100% eletrificado, o primeiro da América Latina. Isso vai trazer um diferencial para Suape em termos de uma operação ‘clean’, porque todos os equipamentos - máquinas e veículos - serão eletrificados. No primeiro momento vai ser alimentado pela Neoenergia e em um segundo momento vai começar a utilizar novas fontes de energias renováveis. Suape também tem projetos muito fortes em cima disso”, explicou.

O Complexo Industrial atua em diversos polos de desenvolvimento, sendo eles: materiais de construção; geração de energia; granéis líquidos e gases; metalmecânico; naval e offshore; farmacêutico; alimentos e bebidas; logística; petroquímico; pré-forma pet e plásticos; eólico, e central de serviços.

Mesa redonda

Após o painel, a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, mediou uma mesa redonda para ampliar as discussões acerca dos desafios e das perspectivas da logística no estado e na região, com temas como Ferrovia Transnordestina, multimodalidade e expansão do e-commerce.

O debate contou com a participação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso; do presidente da Nagem e do Grupo Atitude, Halim Nagem; do presidente da Copergás, Bruno Costa; e do diretor do Porto de Suape José Constantino.

“Nós temos desafios que impactam o setor logístico e esse evento é uma oportunidade de criar conexões com todos que estão aqui representando setores produtivos que são diretamente afetados com o desenvolvimento da logística e com a necessidade de maior desenvolvimento”, afirmou Leusa.

A editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, mediou a mesa redonda.

Bruno Veloso, reiterou que a logística é fundamental para um país desenvolvido e uma indústria forte.

“Nós sabemos que agora em 2032 todos os incentivos fiscais serão extintos. Para se instalar em Pernambuco, a empresa irá considerar como o estado vai escoar a sua produção. Uma indústria que queira se instalar no Sertão, por exemplo, o modal ferroviário precisa estar conectado com Suape. Era preciso que a Transnordestina tivesse sido concluída. O grande diferencial de Pernambuco é a sua posição geográfica natural. Nós somos a rota marítima de quem vem da América do Norte e da Europa.”

Halim Nagem defende que a logística e a infraestrutura são questões de estado e não de governo. Além disso, destacou a importância de se pensar no consumidor final.

“Nós não podemos ficar única e exclusivamente dependendo de um governo. Tem que ser um projeto de estado. Qualquer um que assumir tem um comprometimento com a infraestrutura. A reforma tributária vai mudar muita coisa como a renda per capita, o destino das indústrias, a capacitação das pessoas e a empregabilidade. Se Pernambuco não estiver preparado para isso, realmente a gente vai ter uma desindustrialização, não só no estado, como no Nordeste.”

Já Bruno Costa reiterou que é fundamental que o estado esteja dotado da infraestrutura necessária para competir com os outros estados da federação.

“A gente tem investido nos últimos anos algo em torno de R$ 100 milhões em todos os segmentos em que a Copergás atua e levando muito em consideração a necessidade da interiorização do gás natural também. A gente está atuando em todas as regiões do estado de Pernambuco.”

José Constantino reforçou que o papel do estado é fomentar e fazer uma estrutura que dê condições de desenvolvimento para quem queira investir.

“O papel do estado é preparar o ambiente para que haja naturalmente a motivação do investidor para investir naquele estado, naquele país. Então na hora que você vê uma refinaria tendo a sua capacidade de produção sendo duplicada, isso também é infraestrutura.”

O Porto do Recife, importante ativo da logística pernambucana, está trabalhando para, além de receber os navios de cruzeiros, também ser um destino turístico para o estado. O presidente do Porto, Paulo Nery, salientou as iniciativas da instituição.

“Agora em março vamos inaugurar o museu do Porto do Recife, porque a história do Porto do Recife se confunde com a história do próprio Recife. Pelo Porto do Recife passaram e passam exportações de açúcar e Pernambuco já foi o maior exportador de açúcar do mundo e passou esse açúcar lá pelo Porto do Recife.”

Para finalizar, o diretor-operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, agradeceu a presença dos convidados. Antes do evento, ele também pontuou que o Folha Log é um sucesso absoluto e é fruto de um trabalho de todos e da credibilidade que o jornal tem no mercado.

“Falar de negócios, mas não falar de logística é um engano. Tudo hoje envolve logística. Logística está no dia a dia. Pernambuco é um estado que tem uma logística muito poderosa, por isso estamos aqui com o governo do estado, a Prefeitura do Recife, patrocinadores que acreditaram na gente e acreditam no evento”, disse.

O diretor-operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, agradeceu a presença dos convidados.

Patrocínio

O “Folha Log – Pernambuco, eixo de oportunidades” conta com patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), Porto do Recife, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Banco do Nordeste e governo federal.

