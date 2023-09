A- A+

SUAPE Empresários de Suape se reúnem para discutir a implementação da Ferrovia Transnordestina até o Porto O evento vai discutir a atual situação do projeto original da Transnordestina que reincluiu o Ramal Suape no traçado da ferrovia

A ASSESUAPE (Associação das Empresas de Suape) promove na próxima quinta-feira (21), às 9h, um encontro para discutir a evolução do tema da implementação da Ferrovia Transnordestina até o Porto de Suape, e os impactos que o empreendimento trará para a economia de Pernambuco. O Brunch, que será realizado no Hotel Intercity Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, contará com palestras dos consultores Francisco Cunha e Marcílio Cunha, que são líderes do projeto para a vinda da Ferrovia para Suape. As vagas são limitadas.

O evento vai discutir a atual situação do projeto original da Transnordestina, que reincluiu o Ramal Suape no traçado da ferrovia, como garantiu o Ministério dos Transportes, como garantiu o Ministério dos Transportes, no final de maio. O trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina tem 548 quilômetros, dos quais 180 km foram executados. A estimativa é de que as obras precisem de R$ 5 bilhões para serem concluídas. Esse retorno de Suape ao projeto se deu após uma ampla articulação da bancada pernambucana na Câmara e no Senado, junto ao governo do estado e a Assembleia Legislativa.

De acordo com o presidente da ASSESUAPE, Abelardo Borba, o encontro é uma forma de discutir e pensar estratégias para as empresas lotadas na região do Porto. “Com a reinclusão de Suape ao projeto, é hora de juntar o empresariado para pensar o futuro e debater a melhoria do ambiente de negócios. Essa obra terá um impacto muito positivo no desenvolvimento das empresas já instaladas aqui”, concluiu.

A Associação das Empresas de Suape (ASSESUAPE) foi criada em 2002 como entidade representativa das empresas instaladas no Complexo Industrial Portuário. A associação tem como objetivo promover o desenvolvimento dos empreendimentos instalados em Suape, focando na ampliação de sua competitividade, na geração de emprego e renda e no aprimoramento da qualidade dos produtos e serviços.

INFORMAÇÕES:

Brunch e Encontro da ASSESUAPE para discussão da vinda da Ferrovia Transnordestina para o Porto de Suape.

Quando: Quinta-feira (21), às 9h

Local: Hotel Intercity Suape Costa Dourada. Endereço: Rod. PE-60, 3000 - Garapu, Cabo de Santo Agostinho

VALOR: R$ 80 (VAGAS LIMITADAS) Associados da Assesuape têm direito a uma entrada gratuita.

LINK PARA INSCRIÇÃO: https://novoingresso.com.br/assesuape

