A- A+

Economia Empresários debatem inovação, economia e turismo no CNC Innovation Day Evento da Semana S reúne especialistas nacionais no Recife para discutir tendências, sustentabilidade e cenário econômico.

Empresários pernambucanos participam, na nesta sexta-feira (15), do CNC Innovation Day, evento que integra a programação da Semana S 2026 e reúne especialistas de referência nacional para discutir inovação, economia, turismo e sustentabilidade. A iniciativa é promovida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e realizada, em Pernambuco, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE).

O encontro será realizado na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e nesta edição amplia sua programação ao incorporar também os projetos “Global Voices” e “Vai Turismo”, reunindo diferentes frentes de conteúdo voltadas ao ambiente de negócios.

A programação será dividida em três eixos temáticos: inovação, cenário econômico e turismo. A abertura acontece com o painel “Innovation Day”, conduzido pela especialista em inovação, futurismo e comportamento do consumidor Daniela Klaiman. A palestra abordará tendências ligadas à transformação digital, inteligência artificial e mudanças no perfil de consumo, com foco em aplicações práticas para empresas dos setores de comércio, serviços e turismo.

Na área econômica, o painel “Global Voices” terá participação do economista Fábio Giambiagi, que fará uma análise do cenário nacional e internacional, destacando desafios fiscais, perspectivas de crescimento e os impactos das decisões econômicas sobre a competitividade empresarial.

Já o turismo será tema do “Vai Turismo”, projeto da CNC voltado à formulação de propostas para fortalecer o setor no país. A empreendedora socioambiental Marina Klink apresentará reflexões sobre sustentabilidade, valorização dos destinos turísticos e desenvolvimento socioeconômico.

Após os painéis, os convidados participarão de um debate mediado pelo jornalista Márcio Bonfim, conectando os temas apresentados à realidade enfrentada pelo empresariado pernambucano.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o evento reforça a importância de aproximar empresários de temas estratégicos para a competitividade e a tomada de decisão. Ele destaca que a ampliação da programação fortalece o diálogo sobre inovação, economia e turismo como vetores de desenvolvimento para Pernambuco.

A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo chega à segunda edição com programação gratuita em 16 municípios pernambucanos, reunindo atividades nas áreas de qualificação profissional, saúde, cultura, lazer e empreendedorismo. O evento também contará com ações voltadas à sustentabilidade e compensação das emissões de carbono geradas durante a programação. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site .

Serviço

CNC Innovation Day – Semana S

Data: 15 de maio

Horário: das 11h30 às 18h

Local: Galeria Janete Costa, Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Evento exclusivo para convidados.

Veja também