A- A+

transporte Empresários do setor de transporte de passageiros reúnem-se para debater prioridades Encontro busca trazer propostas que serão apresentadas aos candidatos a cargos eletivos neste ano

Empresários do setor de transporte de passageiros em Pernambuco reuniram-se para debater estratégias tendo em vista as eleições de 2026. Também na pauta, foram discutidas demandas prioritárias de fortalecimento da atividade no estado.

O encontro foi liderado pelo presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste (FETRONOR), Eudo Laranjeiras, e contou com a participação do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros do Estado de Pernambuco. (SERPE), representado por Erica Souto, assessora da Presidência.

A reunião teve como principal objetivo alinhar uma agenda de defesa dos interesses do transporte regular e da construção de propostas voltadas ao fortalecimento do sistema intermunicipal no estado, além de trazer propostas que serão apresentadas aos candidatos aos cargos eletivos nas próximas eleições.

Também marcaram presença representantes da Sindicato das Empresas de Fretamento de Pernambuco (SINFREPE), Associação das Empresas de Fretamento de Pernambuco (ASFREPE) e Urbana PE.

De acordo com os empresários, a iniciativa busca colocar o transporte de passageiros no centro do debate político e destacar a necessidade de políticas públicas que garantam sustentabilidade econômica e segurança jurídica. Para eles, o enfrentamento ao transporte irregular é uma das prioridades, tanto pelo impacto econômico quanto pela segurança dos usuários.



Veja também