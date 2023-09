A- A+

Transnordestina Empresários instalados em Suape se reúnem para discutir sobre a Ferrovia Transnordestina O evento contou com palestras dos consultores Francisco Cunha e Marcílio Cunha, líderes do projeto para a vinda da Ferrovia para Suape

Na quinta-feira (21), mais de 30 empresários, gestores públicos e consultores se reuniram para discutir sobre o projeto de implementação da Ferrovia Transnordestina até o Porto de Suape, e os impactos que o empreendimento trará para a economia de Pernambuco. O encontro, promovido pela Associação das Empresas de Suape (Assesuape), foi realizado no Hotel Intercity Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O evento contou com palestras dos consultores Francisco Cunha e Marcílio Cunha, líderes do projeto para a vinda da Ferrovia para Suape. Para Francisco Cunha, a Transnordestina determina o futuro de Suape.

“Considero a iniciativa da Assesuape muito relevante, porque o tema é vital para o futuro de Pernambuco e Suape. O Terminal Marítimo de Suape sem a ferrovia não irá poder potencializar e cumprir seu grande potencial de ser um equipamento logístico de abrangência mundial. Não existe porto importante no mundo que não seja suportado por uma ferrovia”, enfatizou.

Já para Marcílio Cunha, a Ferrovia vai baratear os custos e melhorar a entrega dos serviços. “Nossa preocupação é que o projeto seja concluído o mais rápido possível, já que deveria estar pronto há 13 anos. 53% do empreendimento já foi concluído. Não podemos deixar o modal de uma importância tão grande, como o ferroviário, para depender apenas das rodovias. A ferrovia barateia o valor do frete e faz com que Pernambuco atenda com mais eficiência o mercado situado no agreste e sertão”, afirmou.

O presidente da Assesuape, Abelardo Borba, ficou satisfeito com a interação do público presente com o compartilhamento de informações e propostas para as empresas sediadas no Polo.

“A Assesuape cumpriu mais um dos objetivos, que é propiciar o networking entre os associados e munir os empresários com informações estratégicas para ajudar na tomada de decisões e influenciar no crescimento de Suape”, disse.

A expectativa da Assesuape é fazer encontros regulares, a cada dois meses, com o empresariado instalado na região do Terminal Marítimo.

Veja também

Banco Central Morre a primeira mulher a ocupar um cargo na diretoria do Banco Central