Empresas aceleram adequação à Reforma Tributária para evitar riscos fiscais

A- A+

Leia também

• Tarcísio volta a afirmar que São Paulo se beneficiará da reforma tributária

• Reforma de Milei aumenta lucro e subjuga trabalhador, diz advogado

Com a implementação da Reforma Tributária no Brasil, empresas de todos os setores precisam revisar sistemas fiscais, contábeis e de gestão para se adequar às novas regras. A atualização é considerada essencial para garantir conformidade legal, segurança nas operações e transparência no recolhimento de tributos.

O novo modelo altera de forma significativa a apuração e a arrecadação de impostos, exigindo revisão de processos internos, parametrizações tecnológicas e capacitação das equipes. O ano de 2026 é apontado como estratégico nesse processo, marcando o início da fase operacional do sistema e sendo tratado como período de testes para a consolidação da transição, prevista para ser concluída em 2033.

Em Pernambuco, a Tambaú Alimentos iniciou 2026 com os sistemas totalmente adequados às exigências da Reforma Tributária. Segundo o presidente da companhia, Hugo Gonçalves, a empresa se antecipou ao cronograma oficial.

“Na realidade, desde o dia 8 de dezembro de 2025, já estávamos com o sistema todo ajustado, para que a reforma começasse de fato no dia 1º de janeiro de 2026. Toda a adequação envolveu o setor de contabilidade, fiscal, comercial e TI. Foi um desafio muito grande porque não é fácil uma mudança tão grande como essa”, afirmou.

Contabilidade

De acordo com a gerente de contabilidade da empresa, Marla Souza, a decisão de antecipar o processo foi estratégica. “Primeiramente, o que nos motivou foi o cumprimento da normatização da regra para a nova tributação nacional. Em segundo e mais importante, foi a necessidade de nos anteciparmos aos fatos, de modo a virar a chave do projeto com antecedência ao deadline e, assim, termos sobra de tempo para as possíveis correções. Que, no nosso caso, não foram necessárias”, destacou.

Ela reforça que a antecipação trouxe segurança operacional. “Agindo dessa forma, além de cumprirmos as normatizações nas instâncias municipais, estaduais e federal, não corremos riscos de sofrermos sanções punitivas. No caso da Reforma Tributária, seria pararmos o nosso faturamento, coisa impraticável para qualquer corporação. Como também reforça a credibilidade de termos feito a adequação com antecedência de 23 dias para o deadline. Dessa forma, nós não tivemos nenhuma NF-e recusada, mantendo o nosso faturamento em produção, sem sofrer qualquer sanção punitiva”, ressaltou.

Para atender às novas exigências, a Tambaú investiu em cursos, treinamentos, contratação de consultoria especializada e horas dedicadas à leitura e interpretação da nova legislação. “Talvez este tenha sido o maior investimento de fato”, afirmou Marla.

Ela pontua ainda que a Reforma Tributária representa uma transformação estrutural. “A Reforma Tributária, ao contrário do que alguns pensam, não é apenas a substituição de alguns impostos, contribuições e alíquotas por outros. Esta é, sem sombra de dúvida, uma mudança cultural na forma de se fazer negócio daqui para a frente. Toda a gestão financeira e fiscal da Tambaú já iniciou a mudança e continuará assim até 2033, quando a Reforma se dará por inteira. Quem achar que pode ficar de fora, está fadado ao encerramento das suas atividades”, declarou.

Adequação

Para a advogada tributarista Júlia Clariane, do Pedrosa Sociedade de Advogados, a não adequação dos sistemas expõe as empresas a riscos relevantes. “Erros de padronização podem gerar perda de créditos, divergências entre documentos fiscais e escriturações, incorreta definição do local da tributação e formação de passivos ocultos. Esses passivos, muitas vezes, só se tornam visíveis anos depois, já acrescidos de multas e juros”, explicou.

Ela acrescenta que o novo modelo exige maior precisão tecnológica. “O novo modelo reduz significativamente o espaço para correções manuais ou ajustes interpretativos posteriores, pois se baseia em dados padronizados e cruzamentos automáticos. Um erro sistêmico, nesse contexto, tende a se reproduzir em larga escala”, informou.

Segundo Júlia, embora a substituição definitiva de ICMS, ISS, PIS e Cofins por IBS e CBS se consolide apenas em 2033, 2026 já exige adaptação plena das empresas. “Embora a substituição definitiva só se consolide em 2033, o ano de 2026 já marca o início da fase operacional do novo sistema. Do ponto de vista prático, a adaptação precisa estar concluída já em 2026, porque os fatos geradores existirão, os documentos fiscais refletirão o novo modelo e os dados produzidos nesse período servirão de base para fiscalizações futuras”, esclareceu.

Testes

Ela faz ainda um alerta sobre o chamado “ano de testes”. “Formalmente, 2026 é tratado como um ano de testes, porém essa expressão precisa ser relativizada. Trata-se muito mais de um período de testes para o Fisco do que para o contribuinte. A Administração Tributária usará esse momento para calibrar alíquotas, testar cruzamentos eletrônicos, validar cadastros e mapear inconsistências setoriais. As empresas não estão isentas de riscos nesse período”, afirmou.

A recomendação, segundo a advogada, é aproveitar o momento para revisar cadastros, ajustar sistemas de ERP, fiscal e contábil à nova lógica de creditamento e estruturar controles internos que garantam rastreabilidade das informações.

Veja também